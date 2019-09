KooKoo nappasi mieluisan paluumuuttajan – "Tervettä kilpailua pelipaikoista"

Jääkiekon Liigassa pelaava KooKoo teki loppukauden kattavan sopimuksen hyökkääjä Toni Kähkösen kanssa. Kähkönen pelasi kaksi edellistä kautta kouvolalaisseurassa ja teki 92 runkosarjaottelussa pisteet 22+34=56.

– Hienoa saada ”Kähy” takaisin. Hän on erittäin luotettava kahdensuunnan pelaaja, joka pystyy auttamaan joukkuetta sekä hyökkäys- että puolustuspelissä. Samalla saamme lisää tervettä kilpailua pelipaikoista, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen kertoi tiedotteessa.

Kähkönen, 32, on pelannut Liigaa myös Bluesissa ja Kärpissä. Ruotsin pääsarjassa hän on hyökännyt Leksandsin ja Karlskronan peliasuissa. Liigajoukkueen kapteenina Kähkönen on toiminut Bluesissa kolmen kauden ajan ja kaksi viime kautta KooKoossa.