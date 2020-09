Kopla tyrmäsi KiPan puolivälierien avauksessa – kotiedulla aloittaneet jo askelta vaille Superpesiksen mitalipeleissä

Miesten Superpesiksen puolivälierien tiukimmaksi ottelusarjaksi veikattu Kouvolan Pallonlyöjien ja Kiteen Pallon taistelu kahdesta voitosta alkoi täystyrmäyksellä. Runkosarjan nelonen KPL nollasi KiPan 2–0 (10–0, 6–0).

– Tyytyväisin olen ulkopeliin. Kuusi KiPalle annettua kolmostilannetta ja niistä vain kolme kotiutusyritystä on melkoinen tilasto. Vastustaja reagoi sunnuntaiksi jotenkin, ja me pohdimme, mitä he mahtavat yrittää, KPL:n pelinjohtaja Iiro Haimi muistutti pudotuspelien lainalaisuuksista.

Koplan tykittäjät avausjaksolla olivat kolmesti kotiuttanut Toni Laakso ja neljä juoksua iskenyt Matti Latvala, joiden kaikki juoksut syntyivät merkkaamattomilla välilyönneillä.

KiPa vaihtoi toisella jaksolla lukkarikseen Jesse Eskelisen tilalle Ville Liukun. Jakso pysyi tasaisena puolitoista vuoroparia, kunnes jokeri Jere Dahlström rentoutti laakaiskullaan isännät liki avausjakson tyyliseen menoon. Ulkopelissä KPL:n yllättäjä oli siepparina takapaloja heitellyt Anssi Lammila.

KPL:n palkitut olivat mailan varressa täydellistä työtä tehnyt Laakso (10 kärkilyöntiä/10 yritystä) ja viiden kotiutuksensa lisäksi kakkosvahtina neljä paloa heittänyt Latvala (5/9).

KiPasta onnistuivat edes kohtuullisesti ykköskärki Elmeri Purmonen (4/7) ja kakkosvaihdoissa onnistunut polttaja Tommi Päivinen (5/7).

JoMa vältti niukasti supervuoroparin

Joensuun Maila aloitti kolmannen peräkkäismestaruuden jahdin voitolla Pattijoen Urheilijoista 1–0 (4–1, 1–1).

JoMa hyydytti raahelaiset molemmilla jaksoilla kahteen kotiutusyritykseen. Isännistä Antti Hartikainen löi ja toi avausjaksolla juoksun, Simo Vainikainen kipaisi etenijänä kaksi juoksua.

PattU johti toista jaksoa pitkään Juuso Keski-Koukkarin pelin toisella kotiutuksella. JoMan Samuel Tirkkonen pyyhälsi tasoitusjuoksun viimeisessä vuoroparissa harhaheitolla.

JoMan luottomiehet olivat kaikissa vaihtolyönneissään onnistunut Hartikainen (6/7) ja yhden juoksun tuonut jokerietenijä Konsta Piironen (4/7).

PattUn pirteimmät olivat yhden juoksun tuonut lukkari Topi Kosonen (2/5) ja kärkietenijä Severi Piispanen (5/8).

Jymyn puolivälierien huima voittotahti jatkuu

Sotkamon Jymyllä meni yksi jakso lämmön löytämiseen, kunnes kainuulaiset seivästivät Seinäjoen Jymy-Jussit 1–0 (3–3, 7–3). Sotkamolaiset ovat hävinneet viimeisimmistä 30 ottelustaan puolivälierissä vain yhden, Jymy-Jusseille syksyllä 2017.

Jymy-Jussit johti avausjaksoa kahdesti kahdella juoksulla, mutta Jymyn Lauri Rönkkö ja Konsta Kurikka nostivat isännät kotiutuksillaan tasalukemiin.

Toinen jakso ratkesi Roope Korhosen pajatson tyhjentämiseen (1+3) ajolähdössä toisessa vuoroparissa.

Jymyn sankarit olivat 1+5 juoksua lyönyt jokeri Roope Korhonen (7/9) ja kaksi juoksua tuonut koppari Niilo Piiponniemi (5/7).

Pohjalaisista erottuivat tilanteet rakentaneet vaihtaja Toni Marjamäki (8/8) ja kolme juoksua tuonut kärkimies Tuomas Raunio (7/8).

Saarikentän isännillä voittoputkea jo 15 peliä

Vimpelin Veto otti jo 15:nnen peräkkäisen voittonsa puolivälierissä aloitettuaan ottelusarjan Hyvinkään Tahkoa vastaan kotivoitolla 2–0 (6–3, 4–0).

Veto sai avausjakson voittojuoksunsa Jere Saukon kävelemänä vapaataipaleena. Tykkiosastolta jokeri Janne Mäkelä iski avausjaksolla kolme juoksua ja Matias Rinta-aho kaksi.

Rinta-aho löi toisen jakson juoksuista kaksi ja Mäkelä yhden, kun jälleen yksi juoksu syntyi vapaataipaleena.

Vedon tehomiehiksi kohosivat neljä juoksua lyönyt ja kaksi tuonut Rinta-aho (4/7) sekä sataprosenttisella teholla kotiutuspaikkansa hyödyntänyt Mäkelä (6/8).

Viimeksi 2014 puolivälieristä jatkoon selvinneen Tahkon terävimmät olivat kaksi juoksua lyönyt jokeri Juha Korhonen (5/8) ja kakkoskärki Riku Hokkanen (4/4).

Paikka välieriin irtoaa kahdella voitolla. Ottelusarjat ovat sunnuntaina katkolla vierasjoukkueille.