Korhonen hakee hyvää kisarytmiä golfkauteen, ensimmäinen kilpailu tammikuussa

Ammattilaisuransa parhaan golfkauden pelannut Mikko Korhonen pitää joulukuussa ajatukset irti golfista. Muutama suomalainen pelaa jo Euroopan-kiertueen uuden kauden kisoja Etelä-Afrikassa, mutta Korhonen ei seuraa edes turnausten tuloksia.

Korhonen, 38, rakentaa kuntoaan rauhassa uimalla, tenniksen parissa, kuntosaliharjoittelulla ja pilateksella. Jos hän käy lyömässä palloja hallissa, helsinkiläinen keskittyy 30–40 metrin mittaisiin lähilyönteihin. Pitkiä lyöntejä on turha iskeä pressuun.

– Tammikuun kuudes päivä lähden Dubaihin. Siellä on viikko aikaa ennen kauden ensimmäistä kilpailua, Korhonen kertoi keskiviikkona Helsingin Urheilutoimittajien palkittua hänet Pääkaupunkiseudun parhaana.

Korhonen pelaa Lähi-idässä kolme kilpailua tammi-helmikuussa. Sen pidemmälle hän ei ole kovin paljon suunnitellut, mutta kisarytmistä Korhonen aikoo olla tarkka. Marraskuuhun venyneellä kilpailukaudella hän pelasi 27 turnausta, mikä oli jo vähän liikaa.

– 23–24 kilpailua olisi hyvä määrä. Pari kolme kisaa peräkkäin, ja sitten viikon tai kahden tauko, Korhonen valotti.

Pysyvyys leimaa Korhosta

Neljätoista vuotta ammattilaisena pelannut Korhonen kehittyi voittajaksi hiljalleen. Täysosuma tuli kesäkuussa, kun hän pelasi ykköseksi Itävallassa pelatussa Euroopan-kiertueen kilpailussa. Korhonen haluaa jatkaa kärkikahinoissa.

– Ymmärrys omaan tekemiseen kasvaa joka vuosi, Korhonen sanoi.

Hän kuuluu pelaajiin, joilla pallon lyöminen on pysynyt teknisesti samanlaisena juniorivuosina hankitun vahvan pohjan ansiosta. Korhosen ei ole tarvinnut tehdä svingiremontteja uransa aikana.

– Junioriaikoina korostin pallon lyömisessä määrää, nykyään laatua, Korhonen totesi.

Pysyvyyttä hänen urallaan on myös tukijoukoissa. Valmentaja Markku Loukio on ollut tukena 10-vuotiaasta asti, ja kuntovalmentaja Terhi Beilinson kahdeksan vuotta. Uusin taustatuki on hieroja Pasi Lind, ex-judoka, joka huoltaa päätyökseen Kansallisbaletin tanssijoita.