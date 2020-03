Korhonen karsiutui Qatarin golfissa ja koronavirus vähentää kisoja: "Näyttää aika pitkältä tauolta"

Mikko Korhonen ja Tapio Pulkkanen karsiutuvat golfin miesten Euroopan-kiertueen viikonlopun kierroksilta Qatarissa. Korhonen pelasi Dohassa perjantaina 75 lyönnin kierroksen ja on yhteistuloksessa +2.

Pulkkanen jää tuloslistassa Korhosen taakse yhteistuloksella +7. Hän käytti tänään 78 lyöntiä.

Kilpailun toinen pelipäivä on yhä kesken, ja suomalaisista Kalle Samooja ja viime viikolla Omanissa voittanut Sami Välimäki ovat yhä kentällä. Samooja on menossa jatkoon, Välimäen jatkopaikka on kiikun kaakun, kun hänellä on viisi väylää pelaamatta.

Kokenut Korhonen teki kierroksellaan yhden birdien, yhden tuplabogin ja kolme bogia.

– Semmoinen päivä tänään. Ei oikein mitään sanottavaa, kaikki oli yhtä huonoa, Korhonen kommentoi tiedotteessa.

Koronavirus rukkaa golfin ammattilaispelaajienkin kalenteria. Ensi viikoksi suunniteltu Kenian kilpailu peruuntui ja seuraavalla viikolla pelattava Intian kisa on uhattuna.

– Näyttää aika pitkältä tauolta, Korhonen pohti.