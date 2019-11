Korhosella vaikea päivä golfin Euroopan-kiertueen kauden päätöskisassa – "En vaan saa selvää, miten putti breikkaa"

Ainoana suomalaispelaajana golfin miesten Euroopan-kiertueen finaalissa Dubaissa mukana oleva Mikko Korhonen löi tänään tuloksen 76 eli neljä yli par-tuloksen. Kahden kierroksen jälkeen hänen yhteistuloksensa on juuri tuo +4.

– Tämä kenttä on erittäin vaikea, ja erityisesti griinit. En vaan saa selvää, miten päin kallistukset niillä pelaavat ja miten putti breikkaa. Luottamus tekemiseen katoaa nopeasti, kun jo ennen puttia on sellainen olo, että ohi tämä menee, Korhonen kertoi tiedotteessa.

Kilpailun toinen kierros on vielä kesken, mutta kierroksensa päättäneistä Korhonen on viimeisten joukossa. Tulostaso on kuitenkin pysynyt kärkeä lukuun ottamatta varsin vaisuna, joten Korhosellakin on saumoja kohentaa asemiaan kahdella jäljellä olevalla kierroksella.

– Jäi vähän liikaakin nyt tavoitetta kahdelle jäljellä olevalle päivälle. Aika heikkoa lyömistä oli tänään. Alussa onneksi puttasin hyvin, mutta sitten sekin vire hävisi johonkin, Korhonen päivitteli.

