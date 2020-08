Koripallolegenda Jordanin ensimmäisestä NBA-sopimuspaperista maksettiin huutokaupassa lähes 50  000 euroa – vaikka kyseessä olikin vain kopio

Koripalloikoni Michael Jordanin NBA-uran ensimmäisen pelaajasopimuksen hinnaksi tuli yhdysvaltalaisessa huutokaupassa 57 068 dollaria eli noin 48 400 euroa, raportoi Inside the games -sivusto. Hinta on alhainen, kunnes tajuaa, että kyseessä on kopio Jordanin ja Chicago Bullsin syyskuussa 1984 allekirjoittamasta sopimuspaperista.

Sopimus kertoo Jordanin diilin mitaksi seitsemän vuotta. Vuosipalkkaa ei mainita, sillä se oli sopimuksen liitteessä.

– Tätä sopimusta ei ole aiemmin nähty, ja siinä on uskomatonta tietoa palkasta, bonuksista ja muusta. Tämä on historiallinen, ikoninen dokumentti, joka kuuluu Smithsonian-museoon tai NBA:n Hall of Fameen, huutokaupan järjestänyt GottaHaveRockandRoll.c om hehkutti esittelytekstissään.

Samalla huutokaupattiin myös kaikkien aikojen koripalloilijaksi usein tituleeratun Jordanin kaudella 1985–86 käyttämät Air Jordan -pelikengät. Kengät ovat erityisen harvinaiset, sillä Jordanilla oli tuolla NBA-uransa toisella kaudella jalkavamma, joka piti hänet sivussa ison osan kautta. Huutokaupatut kengät ovat Jordanin peleihin paluun jälkeiset ja muokatut helpottamaan vammasta toipumista. Niinpä kenkäparin hinta nousikin 379 757 dollariin eli noin 322 500 euroon.