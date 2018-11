Korisliigaa jo 15-vuotiaana, Southern Nazarenen yliopisto ja nyt JBA:n kokenein pelaaja – ”Jenkeissä ei mentaalisesta puolesta puhuttu”

Jyväskylä Basketball Academy pelaa sarjakauden seitsemännen ottelunsa 1A-divarissa sunnuntaina, kun Monitoimitalolle saapuu vieraaksi todella perinteikäs koripalloseura Helsingistä, Torpan Pojat. ToPossa pelaa yksi JBA-laituri Anton Kankaanpäälle tuttu jenkkivahvistus, HL Coleman. Sekä Kankaanpää että Coleman edustivat Lappeenrannan Namikaa Korisliigassa kausilla 2008-2009 ja 2010-2011.



Coleman on jo 43-vuotias, kun taas Kankaanpäällä ikää on 26 vuotta. Silti Kankaanpää on tällä kaudella JBA:n joukkueen vanhin pelaaja ja ehtinyt nähdä rutkasti koripallomaailmaa.



- Ei sitä huomaa, että olisin joukkueessani vanhin. Ehkä jotain eroja fyysisellä puolella, mutta muuten nuoret pitävät huolen, että pysyn itsekin nuorena, Kankaanpää hymähtää.



Suurin osa JBA-pelaajista ottaa vasta ensiaskeleitaan aikuisten sarjoissa. Kankaanpää on sen sijaan ehtinyt saada tuntumaa miesten Korisliigan peleistäkin peräti viiden kauden aikana, vuosien 2008-2013 välillä. Debyytti pääsarjassa koitti jo 15-vuotiaana, maaliskuussa 2008. Pääosin peliminuutteja ja vastuuta tuli tuolloin 19-vuotiaiden SM-sarjassa, mutta silti Korisliigassa Kankaanpään tilastoihin ehti kertyä 72 ottelua.



”Kuudelta aamulla täysi kilpailu päällä”



Kovimman koulun koripallomaailmaan Kankaanpää kävi kuitenkin neljän vuoden aikana ennen Jyväskylään muuttoa. Hän nimittäin muutti Yhdysvaltoihin toistaiseksi viimeisimmän Korisliigan kautensa eli 2012-2013 jälkeen. Kankaanpää opiskeli sekä pelasi urheilustipendillä Southern Nazarenen yliopistossa, Oklahoman osavaltiossa.



-Se oli mukava kokemus. Opiskelin liikunnanopettajaksi ja näin samalla todellisen koripallokulttuurin. Koulu ja urheilu menevät siellä tosi hyvin käsi kädessä. Koripallovalmentajatkin huolehtivat, että opiskeluasiat sujuvat, Kankaanpää toteaa.



Vaikka Kankaanpää muistelee jenkkivuosia ilomielin, helpolla kiivailla yliopistoparketeilla ei selvinnyt.



-Itselleni suurin shokki oli se, miten paljon siellä treenataan ja kuinka kovaa kilpailu pelipaikoista on. Kukaan ei halua istua vaihtopenkillä. Välillä treenit alkoivat kello kuudelta aamulla ja heti oli täysi kilpailu päällä, Kankaanpää kuvailee.



"Suomessa pelaajista pidetään huolta"



Oklahomasta Kankaanpää palasi Suomeen ja JBA:n valkoisiin väreihin viime kaudeksi, jolloin peliaikaa kertyi keskimäärin 26 minuuttia ottelua kohden ja pistekeskiarvoksi muodostui 9,9.



Toki jenkkiyliopistoissa ja maan eri yliopistosarjoissa taso on kirjava, mutta joka tapauksessa Kankaanpää näkee Suomessa, ja etenkin JBA:n tekemisessä, monia laatutekijöitä, jotka kestävät vertailun.



-Täällä urheilijoista pidetään paremmin huolta esimerkiksi kehonhuollon kautta. Ja JBA:n päävalmentaja Mikko Tupamäki on tuonut myös itseluottamusta paljon tekemiseeni. Hän on sanonut huomaavansa kyllä, jos jollain on kentällä epävarma olo. Jenkeissä ei mentaalisesta puolesta puhuttu mitään, Kankaanpää yllättää.



Myös itse pelaamisessa löytyy selviä eroja.



-Jenkeissä pelaajat olivat todella atleettisia ja nopeita, mutta usein pelaaminen meni vain yksi vastaan yksi -tilanteiden etsimiseksi. Suomessa pelaaminen on organisoidumpaa ja pelaajien roolit selkeämmät, näkee Kankaanpää.



”JBA kaikin puolin oikea joukkue”



Tänä syksynä JBA on pelannut 1A-divaria kovin kapealla materiaalilla. Samalla myös Kankaanpään rooli on kasvanut – peliminuutteja on kertynyt keskimäärin 31 minuuttia ottelua kohden. Viime viikonloppuna JBA hävisi Helsingin NMKY:n vieraana lukemin 72-56. Tuossa ottelussa Kankaanpää oli JBA:n tehokkain 19 pisteellä ja samalla kouraan tarttui 13 levypalloa.



-Kiva pelata isossa roolissa. Pyrin tekemään pisteitä ja olemaan hyvä puolustuspäässä. Ja yleisesti totta kai haluan nostaa tasoani viime kaudesta.



Kokemuksen lisäksi Kankaanpää tuo koripallojoukkueeksi pienikokoiseen jyväskyläläisryhmään ulottuvuutta ja urheilullisuutta. 196-senttiä pitkänä hän on joukkueen kolmanneksi pisin. Päävalmentaja Tupamäki siksi varmasti toivookin Kankaanpäältä viime viikonlopun kaltaista otetta korin alla.



Lisäksi JBA on kärsinyt loukkaantumisista; viime ottelussa Kankaanpää oli joukkueensa pisin, kun sentterit Kalle Peltonen ja Jaakko Björk olivat sivussa.



-Mielenkiintoinen on ollut kauden alku, kun ilman senttereitä välillä pelattu. Ollaan kuitenkin tehty hyvää duunia ja noudatettu meidän ”game plania”. Välillä on hyväkin päästä oman mukavuusalueen ulkopuolelle, Kankaanpää pohtii.



-JBA on ollut kaikin puolin oikea joukkue minulle jenkkivuosien jälkeen. Ensi keväänä on tarkoitus hakea jatkamaan opintoja Jyväskylän yliopistoon. Samalla pystyisi pelaamaan JBA:ssa. Toki Korisliigaa olisi vielä kiva päästä myös kokeilemaan jossain vaiheessa.



Koripallon 1A-divisioonaa Jyväskylän Monitoimitalolla: JBA – ToPo sunnuntaina 18. marraskuuta klo 14:00.