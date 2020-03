Korisliigan ennätysmies Heinonen jaksaa, Seagulls kiinnitti konkarin 1+1 vuoden sopimuksella

Koripallon pääsarjassa yli 20 vuotta pelannut Timo Heinonen jatkaa uraansa Helsinki Seagullsissa. Heinonen, 38, teki seuran kanssa 1+1 vuoden jatkosopimuksen.

Ensi syksynä alkava kausi on Heinosen 22:s miesten Korisliigassa. Heinonen on pelannut urallaan kaikkien aikojen ennätysmäärän liigan otteluita, 855 peliä. Niistä 213 on kertynyt Seagullsissa kaudesta 2015–2016 alkaen.

– Jos vertaa peliaikaa syntyviin tehoihin, niin Timillä on menossa yksi uransa parhaista kausista. Sama trendi voi hyvin jatkua vielä pidempään, arvioi Seagullsin päävalmentaja Jukka Laakso seuran tiedotteessa.

Seagulls on tasapisteissä liigaa johtavan Salon Vilppaan kanssa ja tähyää mestaruuteen. SM-kulta olisi Heinosen uran ensimmäinen.