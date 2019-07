Korkeuspaikan nuori kaksikko tähyää kohti maailman eliittiä – Arttu Mattilalla ja Jessica Kähärällä on pian edessään siirtymä nuorten arvokisoista aikuisten kovaan maailmaan

Nyt on Arttu Mattilalla hyvä hetki sulkea silmät ja nauttia kesän lämmöstä. Kauden pääkisa on takana, ja Ruotsin Boråsista alle 20-vuotiaiden EM-kisoista tuliaisena oli pronssinen mitali.

– Jo karsinnassa tuntui, että kulkee. Pääsin luottavaisena kisaan ja hieno juttu, että mitali tuli, kauden parhaansa 212 EM-areenalla ponnistanut Mattila miettii kotoisalla Äänekosken urheilukentällä.

Mattila ei ollut matkaan lähtiessään minkäänlainen mitalisuosikki. Talvella hypyt jäivät polvivamman vuoksi vähiin, ja alkukausi oli sen vuoksi Mattilalle erittäin heikko.

– Alkukaudesta oli epävarma olo itsestä. Sitten sain tekniikan kuntoon. Sain juoksun tulemaan kovaa, jolloin se heittää automaattisesti korkealle.

– Nyt apina on pois selästä. Boråsin hyppy 212:sta oli erittäin korkea, joten kapasiteettia on hypätä yli 220:n. Se on itse asiassa tavoitteena, että ennätyksessä kaksi ensimmäistä numeroa alkaa kakkosella, Mattila paljastaa.

Niin. Jos pääkisan jälkeen olikin hyvä hetki nauttia auringosta, pian on jälleen täysi rähinä päällä. Seuraava iso koitos on jo viikonloppuna. Lappeenrannan Kalevan kisoissa Mattilan tavoite on yksiselitteinen.

– Voitto ja ennätys.

Vuosi sitten hän oli hopealla.

Mattila täytti keväällä 18 vuotta. Se tuntuu uskomattomalta, sillä Äänekosken Urheilijoita edustava nuorukainen on paistatellut julkisuudessa jo vuosia. Mattila ylitti kahden metrin rajan jo 14-vuotiaana, ja samalla hetkellä hänestä leivottiin mediassa ihmepoika.

– En kokenut sitä mitenkään ihmeellisesti. Ei ne jutut ole olleet mulle millään tavalla rasite, Mattila muistelee tuolloista hypetystä.

Jonkinlainen ihmepoika Mattila olikin. 14-vuotiaana hypätty 202 ja 15-vuotiaana pompattu 211 ovat kovia tuloksia maailmallakin. Kesän 2016 jälkeen Mattilan kehitys on tasaantunut, tai oikeammin liki pysähtynyt. Nykyinen ennätys 216 on hypätty Hipposhallissa talvella 2018. Kovan luokan lupaus Mattila yhä on, kuten tuore EM-mitali todistaa, eikä hän ole kehityskäyrästään huolissaan.

– Kuinka moni urheilija selviää koko uransa ilman minkäänlaisia vammoja? Kävin 2017 vapaan jalan polven leikkauksessa ja viime kesänä taas hyppääjänpolvi kiusasi ponnistavassa jalassa. Se oireili vielä talvellakin ja ajattelin jo, että pitääkö tänäkin kesänä syödä kisoissa särkylääkkeitä.

Ei ole tarvinnut. Nyt Mattila saa hypätä terveenä ja se tarjoaa mahdollisuuden kehittymiselle. Korkeita hyppyjä lienee luvassa jo sunnuntaina Kalevan kisoissa.

Boråsista Mattila sai pronssia mukaansa, mutta jo aiemmin hän on löytänyt kullan vierelleen. Mattilan tyttöystävä Jessica Kähärä on vähintään yhtä kovan luokan yleisurheilijalupaus.

Mikkelin Kilpa-Veikkojen monipuolinen hyppääjä hämmästytti viime kesänä yleisurheilun seuraajia nappaamalla alle 18-vuotiaiden EM-kisoista mitalin sekä korkeushypystä (hopeaa) että kolmiloikasta (pronssia). Jyväskylän Kalevan kisoissa viime kesänä hän kaappasi mukaansa pronssin korkeudessa ja pituudessa.

– Nyt Kalevan kisoissa ohjelmassa ovat korkeus ja loikka. Nämä ovat ehkä tällä vahvimmat lajini ja tuntuvat myös mukavilta. Aitoja tykkään myös juosta, etenkin treeneissä, Kähärä kertoo.

Mattila käy lukiota Jyväskylässä, ja pian siellä opintojaan suorittaa myös Kähärä.

– Vaihdan lukioon Jyväskylään. Mikkelissä ei ole niin hyviä harjoitusolosuhteita, eikä varsinkaan saman tason harjoituskavereita. Samoin Jyväskylästä on helpompi löytää erilaisia tukipalveluita, Kähärä perustelee muuttoaan.

Yksi syy varmasti on myös molempia hyppääjiä valmentava Juha Isolehto. Isolehto asuu nykyisin Kalajoella, mutta talvisin valmentajavirtuoosi käy säännöllisesti myös Jyväskylässä.

– Silloin, kun Juha käy Jyväskylässä, päästään Artun kanssa myös harjoittelemaan yhdessä, Kähärä mainitsee.

Mattila ja Kähärä ovat molemmat lahjakkuuksia, joilla on mahdollisuuksia kohota huipulle myös aikuisiässä. Torstaina 18 vuotta täyttävä Kähärä hyppäsi talvella hallissa jo 190, joten hän ei ole kovin kaukana edes Dohan MM-rajasta, joka on 194.

– Ensi vuoden EM-kisat voisivat olla minulle ensimmäiset aikuisten arvokisat, Kähärä itse toteaa.

Suomessa aikuisten sarjoissa menestyviä yleisurheilijoita on todella vähän. Se tarkoittaa, että Mattilan ja Kähärän kaltaisille nuorille lyödään jo varhaisessa vaiheessa kovia odotuksia.

– En ota mitään paineita ulkopuolelta. Ei mua niin kiinnosta, mitä muut ajattelevat. Mutta itse haluan kehittyä ja luon itselle kovat odotukset. Siksi ei aina ole niin helppoa, Mattila myöntää.

Hankalina hetkinä on epäilemättä hyväksi, jos vierellä on ihminen, joka ymmärtää urheilijan tuskaa. Tosin voi olla, että urheilukuplan ulkopuolella Kähärä ja Mattila keksivät kahdestaan jotain ihan muuta tekemistä.

– Kyllähän me aina toistemme kisat katsotaan ja aika hyvin on oppinut toisen hyppytyylin. Mutta ei me sitten kisojen ulkopuolella juurikaan urheilusta jutella, Kähärä hymyilee.

Ja se lienee aivan oikein. Elämä on paljon muutakin kuin urheilua.