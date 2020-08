Korona venytti suomalaisten huippusuunnistajien harjoituskautta – "Huippukunnossa pysyminen ollut haastavaa"

Koronaepidemia on jättänyt jälkensä myös suunnistukseen, mutta Jyväskylän Korpilahdella päästiin sunnuntaina suunnistamaan keskimatkan SM-kilpailut, joihin osallistui kaikissa sarjoissa yhteensä lähes 1 900 suunnistajaa.

Miesten Suomen mestari Miika Kirmula, 25, päätti jo keväällä, että keskittyy tällä kaudella harjoitteluun ja kunnossa pysymiseen.

– Olen pystynyt nostamaan maltilla juoksumääriä ja tekemään ohessa paljon muuta harjoittelua. Huippukunnossa pysymiseen tilanne ei ole vaikuttanut. Välillä on melkein ollut jopa raskaampaa kuin kisakauden aikana, kun välissä ei ole ollut kevyitä jaksoja kisojen puuttumisen vuoksi, Kirmula kertasi.

– Harjoittelin pitkään, vaikka muut jo kilpailivat. Ensimmäiset kisat kesällä olivat hieman tukkoiset treenaamisen vuoksi, mutta sain alle pitkän harjoitusjakson. Nyt se alkaa kantaa tulosta.

Kalevan Rastia edustava Kirmula voitti miesten kisan ylivoimaisesti, sillä toiseksi tullut Tampereen Pyrinnön Elias Kuukka jäi ykkösestä minuutin ja 37 sekuntia. Kolmannen sijan jakoivat Lahden Suunnistajien Aleksi Anttolainen ja Ikaalisten Nousevan-Voiman Eetu Savolainen.

Naisten Suomen mestariksi suunnistanut Tampereen Pyrinnön Venla Harju, 30, on päässyt tekemään pidempiä lajiharjoituksia, joita ei kisakauden aikana välttämättä normaalisti tekisi.

– Treenien jälkeen ei ole ollut niin tarkkaa, jos on ollutkin hieman pidempään väsynyt. Huippukunnossa pysyminen sen sijaan on välillä ollut haastavaa, Harju myönsi.

– Kunto on vaihdellut, eikä se viime kuukausina varmasti ihan parhaimmillaan ole ollutkaan. Toivottavasti ensi vuonna tilanne olisi parempi.

Harju nappasi naisten kisan voiton puolen minuutin erolla SK Pohjantähden Marika Teiniin. Kolmas oli Jämsän Retki-Veikkojen Merja Rantanen.

"Ulkona tartuntariski on pieni"

SM-keskimatkan finaaleja oli seuraamassa myös Suomen Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen. Hänen mukaansa koronaepidemia on vaikuttanut suunnistukseen, kuten muuhunkin kilpaurheiluun, epävarmuutena.

– Välillä on varmasti ollut hankala tiedostaa, mihin tähdätään. Kotimaassa on kuitenkin päästy loppukesästä kilpailemaan varsin hyvin. Se on varmasti tuonut kilpailijoille motivaatiota ja fokusta tekemiseen.

– Suunnistus on tähän hetkeen armollinen laji, sillä ulkona on kohtuullisen helppo pitää turvavälejä ja tartuntariski on pieni. Kestävyyslajin urheilijat ovat aina olleet hyvin tarkkoja suojaamaan itsensä, eivätkä he halua levittää infektiota.

SM-keskimatka kilpaillaan yleensä toukokuussa, mutta koronaepidemian takia kilpailu siirrettiin elokuun loppuun. Turvallisuussyistä kilpailu jaettiin kahdelle päivälle ja lähtöaikoja järjesteltiin pidemmälle aikavälille, jotta kilpailijoiden kohtaamisia saatiin vähennettyä ja viipymää kilpailukeskuksessa lyhennettyä.