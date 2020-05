Koronaviruksesta tarkka passari Eemi Tervaportti palaa kesäksi Kreikkaan jatkamaan kautta

Lentopallomaajoukkueen kapteeni Eemi Tervaportti ehti elää epätietoisuudessa yli kaksi kuukautta. Koronapandemia keskeytti maaliskuussa palloilulajien kaudet käytännössä kaikkialla, myös Kreikan lentopalloliigassa, jossa Tervaportti pelaa.

Viime viikolla Kreikan liiga päätti, että kausi jatkuu kesällä välierillä ja finaalilla. Tervaportin edustama Olympiakos johti runkosarjaa keskeytyshetkellä ja pääsee siten osallistumaan loppuhuipennukseen.

– Ottelut pelataan heinäkuussa, mutta vielä kauheasti muuta tietoa asiasta ei ole, Tervaportti kertoo STT:n puhelinhaastattelussa.

Koronaviruksesta Tervaportti sanoo olevansa tarkka.

– Joillakin virus ilmenee vain pienenä flunssana, mutta jotkut tauti vie teholle hengityskoneeseen. Siinä on mielestäni iso haarukka. En mielelläni ottaisi sitä tautia. Sopimus velvoittaa minut palaamaan kuitenkin Kreikkaan. Siinä ei ole nokan koputtamista, hän painottaa.

Tervaportti on viettänyt keväällä korona-arkea eristyksissä perheineen Kuopiossa. Innokas kalamies on ollut tuttu näky Kallavedellä, ja touhua on riittänyt myös nelivuotiaan tyttären kanssa.

Pelitauon aikana passari on pitänyt kuntoa yllä muun muassa pitkillä pyörälenkeillä yhdessä maajoukkuehakkuri Olli-Pekka "Lelu" Ojansivun kanssa.

– "Lelu" on saanut patistettua minua lenkille. Parvekkeella olen vetänyt nauhatreeniä ja muuta jumppaa. Pallotuntuman katoamisesta en ole huolissani. On tässä kuitenkin kymmenen vuotta jo painettu tukka putkella. Nopeasti tuntuma tulee takaisin, kun pääsee treenaamaan taas normaalisti.

"Pelaamisella on elänyt"

Tervaportti, 30, edustaa toista kauttaan suurseura Olympiakosta. Vuosi sitten pelinpyörittäjä siivitti vahvoilla otteillaan seuran mestariksi.

– Jatko Olympiakoksessa on vielä auki. Joitain neuvotteluita on käyty ensi kaudesta, muttei mitään virallisia, valottaa Tervaportti, joka on pelannut Kreikan lisäksi ulkomailla Belgiassa, Ranskassa, Turkissa ja Puolassa.

Belgian vuosinaan kolme mestaruutta saavuttanut Tervaportti uumoilee, että koronavirus muuttaa pelaajamarkkinoita ensi kaudeksi.

– Pelaajat voivat joutua pudottamaan palkkojaan. Uskon, että joku pelipaikka kuitenkin löytyy, hän pähkäilee.

Kotimaan kentille Tervaportti aikoo palata "satavarmasti".

– Sen aika ei ole kuitenkaan vielä ensi kaudella.

Kymmenen ulkomaan vuoden aikana Tervaportille on kertynyt pelillisten kokemusten ja mestaruuksien lisäksi myös taloudellisesta turvaa.

– Ei nyt miljoonia ole tehty, mutta kyllä pelaamisella on elänyt, Tervaportti muotoilee.

Hyökkäävä passari

Tervaportti tunnetaan pelityyliltään aggressiivisena passarina, joka pystyy vasenkätisenä pelaajana tekemään sujuvasti pisteitä myös itse.

– Passipelissä vahvuuteni on takapassi. Olen tykännyt pelata aina nopeaa taakse, ja esimerkiksi "Lelun" sekä Belgian aikoina Hendrik Tuerlinckx'n kanssa se toimi vastustamattomasti.

Suomen maajoukkuelentopallolle seuraava iso näyteikkuna on syksyn 2021 EM-kisat, joiden yksi alkulohkoista pelataan Tampereella.

– EM-kotikisat on valtava tapahtuma ja tuo kaikille pelaajille ekstramotivaatiota. Kukaan ei halua tulla surkeassa kunnossa niihin kisoihin. Halu pärjätä on kova itse kullakin, Tervaportti alleviivaa.