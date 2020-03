Koronavirus jyllää, rallikaravaani porskuttaa – Toyotan mukaan flunssaisella Tommi Mäkisellä ei ole koronavirusta

Rallin MM-sarja jatkuu kalenterin mukaan tänä viikonloppuna Meksikossa koronaviruksesta huolimatta. Muun muassa F1-kauden avaus Australiassa peruttiin viime hetkellä, mutta rallikaravaani porskuttaa eteenpäin.

Seuraava osakilpailu Argentiinassa kuitenkin on jo peruttu, ja vaarana on, että myös alkukesän Euroopan rallit jäävät ajamatta.

– Meksikossa on tai ainakin oli vain 12 koronatapausta, kun me tulimme tänne. Niistä neljä on parantunut ja kahdeksan on aktiivisia. Me olemme siinä mielessä turvallisemmassa paikassa kuin Euroopassa. Tautiin pitää toki suhtautua suurella vakavuudella, mutta ei pidä lietsoa hysteriaa, Toyotan urheilujohtaja Kaj Lindström sanoo.

– Tähän ralliin tilanne ei vaikuta, mutta me seuraamme koko ajan tilannetta. Ei me tietenkään haluta viedä henkilökuntaa alueelle, jossa riski sairastumiseen on suuri. Kun katsoo tartuntoja ja taudin aktiivisuutta, niin riski on olemassa, että kisoja jää ajamatta. Kukaan ei tiedä, miten pitkään virus jyllää, Lindström jatkaa.

Toyotan tallipomo Tommi Mäkinen ei ole ollenkaan paikalla Meksikossa. STT:n tietojen mukaan Mäkinen kärsii flunssasta, mutta tiimi vakuutteli kovasti, että ainakaan koronaviruksesta ei ole kyse.

Joudutaanko hybridisääntöjä lykkäämään vuodella?

M-Sportin Fordin tallipomo Rich Millener oli Lindströmiä enemmän huolissaan. Kaudeksi 2021 rallin MM-sarjassa on määrä siirtyä hybriditeknologiaan, mutta koronaviruksen aiheuttama taloudellinen shokki heijastelee varmasti myös moottoriurheilun puolelle.

– Globaali tilanne huolestuttaa minua. Meillä voi olla kaikki säännöt valmiina, mutta jos autovalmistaja sanoo, että budjettia ei ole, niin se on paha juttu. Kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan parin kuukauden päästä, Millener summaa.

– Tämä laji selviää aina, mutta voi olla, että edessä voi silti olla aika hiljainen vuosi. Voi myös olla, että hybridisääntöjä on lykättävä vuodella. Tilanne on Euroopassa kehittynyt niin nopeasti jo sinä aikana kun olemme täällä, että on tosi vaikea ennustaa mitään, hän jatkaa.