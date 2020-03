Koronavirus kaatoi jääkiekon MM-turnauksen – "Harmitus peruuntumisesta on vähentynyt, kun on seurannut muuta maailmanmenoa"

Jääkiekon miesten MM-turnaus on peruttu koronaviruspandemian takia, kertoo Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF kotisivuillaan. MM-turnaus oli määrä pelata 8.–24. toukokuuta Sveitsin Zürichissä ja Lausannessa.

IIHF:n kotisivujen mukaan MM-turnauksen siirtäminen toiseen maahan ei ole mahdollista tänä vuonna. Koronavirus jyllää eri puolilla, ja lisäksi monet maat ovat asettaneet tiukkoja matkustusrajoituksia. Koronavirus on päättänyt valtaosan tämän kauden kansallisista jääkiekkosarjoista.

– Tämä on kansainväliselle jääkiekkoperheelle kova todellisuus kohdattavaksi, mutta sellainen, joka on pakko hyväksyä, puheenjohtaja Rene Fasel sanoo IIHF:n kotisivuilla.

Sveitsin MM-kisojen järjestelykomitean pääsihteeri Gian Gilli sanoi hyväksyvänsä IIHF:n päätöksen ja lisäsi, että turnauksen peruuntuminen on valtava pettymys.

Käytännössä asia oli selvä jo alkuviikosta, mutta vakuutusasioiden takia IIHF saattoi tehdä asiasta muodollisen päätöksen vasta lauantain kokouksessaan.

– Olemme saaneet vakuutusasiat sellaiseen malliin, että saatoimme tehdä peruutuspäätöksen, IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kertoi STT:lle.

– Asia oli selvä jo alkuviikosta ja nyt tehty päätös yksimielinen.

Kokouksessa tehtiin ainoastaan päätös Sveitsin kisojen peruutuksesta. Muista kysymyksistä tai jatkoseuraamuksista ei keskusteltu. Myös päätöksen talousvaikutukset selviävät myöhemmin.

– Vakuutusyhtiö ja liiton toimisto selvittävät talousasiat, Kummola totesi.

Paine kasvaa myös Tokiossa

– Nyt odotellaan sitten päätöstä olympialaisista, Kummola viittasi Tokion 2020 kesäolympialaisiin, jotka on tarkoitus järjestää 24. heinäkuuta–9. elokuuta

– Myös siellä on varmasti monta asiaa, minkä takia he eivät vielä voi päätöstä tehdä. Ja varmaan monta mielipidettäkin.

Kummola näkee, että Kansainvälinen olympiakomitea KOK on ajautumassa yhtä mahdottomaan tilanteeseen kuin IIHF viime viikkoina, vaikka olympialaiset järjestetään vasta kesällä.

– Käytännössä tilanne menee pikku hiljaa mahdottomaksi kuten meilläkin, kun karsinnat jäävät järjestämättä. Joka päivä menee vaikeammaksi, Kummola ennusti.

Päävalmentaja aavisti MM-peruutuksen jo pari viikkoa sitten

Jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen suhtautui Sveitsin MM-turnauksen peruutuspäätökseen yhtä viileästi kuin Kummola.

– Asia ei tullut yllätyksenä. On tämä tiedetty jo jonkin aikaa, Jalonen kertoi STT:lle.

Jaloselle tilanne alkoi käydä selväksi pari viikkoa sitten siinä vaiheessa, kun Sveitsi keskeytti oman sarjansa.

– Totta kai tämä on pettymys ja harmittava asia valmentajille, pelaajille ja faneille. Harmitus kisojen peruuntumisesta on kuitenkin vähentynyt, kun on seurannut muuta maailmanmenoa.

Asiat ovat asettuneet luontevasti tärkeysjärjestykseen.

– Itse kunkin on syytä miettiä, miten virus saadaan taltutettua. Se on ensimmäinen mielessä oleva juttu, Jalonen korosti.

Huterat eväät viiltävään analyysiin

Leijonien kausi keskeytyi kolmen EHT-turnauksen jälkeen. Tynkäkaudesta ei voi tehdä analyysia eikä antaa arvosanaa.

– Kaikki sujui suunnitelmien mukaisesti, mutta homma loppui kesken. Kausi kulminoituu MM-turnaukseen, ja kaikki muu on oikeastaan valmistautumista siihen.

Maajoukkueen kausi jatkuu aikaisintaan syksyllä. Ensimmäinen EHT-turnaus pelataan marraskuussa.

– Mennään päivä kerrallaan ja katsotaan, mitä tuleman pitää. Eihän tässä tiedä, kauanko koronavirus vielä vaivaa.

Jalonen kävi keväällä Pohjois-Amerikassa tarkkailemassa NHL-pelaajia. Hän on edelleen sen jäljiltä karanteenissa.

– Jokunen päivä on vielä jäljellä. Ei tässä tosin nyt muutoinkaan porukka paljoa liiku ihmisten ilmoilla, Jalonen huomautti.

Jalonen on valmentanut Leijonat maailmanmestaruuksiin vuosina 2019 ja 2011.