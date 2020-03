Koronavirus keskeyttää palloilusarjoja, mutta aiheuttaa myös muuta huolta – "Osa jenkeistä panikoi ja halusi lähteä heti kotiin"

Suomalainen sarjapalloilu on hiljentynyt lähes kokonaan koronaviruksen uhan vuoksi. Otteluiden siirtämiset hamaan tulevaisuuteen tai kauden loppujen otteluiden peruminen aiheuttavat murheita urheiluseuroissa, joiden resurssit ovat rajalliset ja tulonhankinta perustuu paljon ottelutapahtumista saataviin tuottoihin.

Sarjoissa ja seuroissa ymmärretään terveydelliset riskit, mutta arki talouden toimivuuden suhteen täytyy pitää käynnissä.

– Huuli pyöreänä ja silmät teelautasina olemme seuranneet tilanteen kehittymistä. Emme voi altistaa pelaajiemme terveyttä, miesten Korisliigan kärkijoukkueisiin kuuluvan Karhu Basketin puheenjohtaja Vesa Ojala kertoo STT:lle.

Kauhajokelaisella Karhu Basketilla olisi ollut vielä jäljellä neljä runkosarjaottelua ja lisää tulisi pudotuspeleissä. Miesten ja naisten Korisliigojen toiminta on toistaiseksi pysähdyksissä.

Ojala myöntää, että taloudellisesti vaikea tilanne voi heijastua ensi kauden budjettiin.

– Tämä aiheuttaa ison loven tulopuolelle. Tulopuolta ei ole, mutta menoja on. Jotenkin yritämme luovia. Rahat pitää raapia jostain kasaan, Ojala sanoi.

Ojalalla on idea tulevaisuutta varten. Hän haluaisi jatkossa sopimuksiin pykälän, joka toisi turvaa seuroille koronaviruksen tapaisen haitan toistuessa. Tulopuolen tyrehtyessä myös menopuoli pienentyisi, kun sopimukset mahdollistaisivat sen.

Trumpin puhe aiheutti hätää

Korisliigan pelaajilla on määräaikaiset työsopimukset, joten palkanmaksun pitäisi siis olla taattu. Koronaviruksen leviäminen on herättänyt huolta etenkin yhdysvaltalaispelaajien keskuudessa.

– Osa jenkeistä panikoi ja halusi lähteä heti kotiin sen jälkeen, kun Trump oli pitänyt puheensa, Ojala viittaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin puheeseen siitä, että lennot Euroopasta Yhdysvaltoihin lopetettaisiin ja maahan saapuminen estettäisiin.

Ojalan mukaan asiasta on keskusteltu yhdysvaltalaispelaajien kanssa, ja tilanne on rauhoittunut. Joukkue harjoittelee perjantaina, mutta sen jälkeen edessä on vapaa viikonloppu. Sen jälkeen tilannetta katsastetaan uudestaan harjoituksien jatkumisen osalta.

Koronavirus katkaisi Mestiksen tuloskehityksen

Miesten ja naisten Salibandyliigoissa pelaavan Tampereen Classicin toiminnanjohtaja Pasi Peltola myöntää, että koronaviruksen taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan mittavat.

– Lähiaikoina mitataan yhteisöllisyyden voima. Liigatoiminta on seis toistaiseksi ja junioritoiminta kokonaan, Peltola avasi salibandyn tilannetta.

Classicin miesten piti jatkaa viikonloppuna puolivälieriä jyväskyläläistä Happeeta vastaan, mutta pelit ovat seis. Naisten piti aloittaa puolivälieräsarjansa lauantaina, mutta helsinkiläistä EräViikinkejä vastaan pelattavan ottelusarjan alku lykkääntyy eteenpäin.

– Miesten liigajoukkueella on edessä omatoimiviikonloppu, jonka ohjelmassa on fyysiikkaharjoituksia. Alkuviikosta tilanne katsastetaan uudestaan, Peltola avasi.

Jääkiekon Mestiksen pudotuspelien piti alkaa lauantaina, mutta ne peruttiin muiden Suomen jääkiekkoliiton sarjojen otteluiden ja tapahtumien tavoin. Mestiksen seuroille pudotuspelit olisivat olleet tärkeä tulonlähde.

– Tämä on sääli. Olemme tehneet ison työn, että olemme saaneet sarjan tuloksen plussalle. Meidän pitää keksiä seurojen kanssa keinoja, miten tilanteesta selvitään, Mestiksen operatiivinen johtaja Olli Aro kertoi.

Aron mukaan Mestiksen seurojen yhteinen taloudellinen tulos parani viime kaudeksi sitä edelliseen verrattuna 200 000 euroa. Sarja on kärsinyt vuosien ajan yleisökadosta, mutta viime kaudella yleisökehitys kääntyi oikeaan suuntaan. Nyt taloudellinen kehitys olisi voinut jatkua.

– Kaksi päivää sitten ennuste oli vielä hyvä, mutta nyt tilanne muuttui, Aro ruoti.