Koronavirus pakottaa golfin Euroopan-kiertueen kulukuurille

Golfin miesten Euroopan-kiertueen toimitusjohtaja Keith Pelleyn mukaan kilpailupalkkioita ja muita pelaajien etuja tullaan leikkaamaan sitten, kun kilpailutoiminta pääsee jälleen jatkumaan.

Pelley kertoi asiasta tällä viikolla pelaajille lähettämässään sähköpostissa, mistä sanomalehti Telegraph uutisoi. Suomessa asiasta kertoivat muun muassa Yle ja Golfpiste-sivusto.

– Palkintosummat tulevat mitä ilmeisimmin olemaan erilaisia. Pandemialla on syvä vaikutus kiertueen talouteen, sama koskee sponsoreitamme ja kisojen tv-lähetystoimintaa, Pelley kertoi.

Jo aiemmin Euroopan-kiertue kertoi henkilökuntansa palkkaleikkauksista.

– Kiertue on kasvanut tuntuvasti viime vuosien aikana, puhuttiin sitten turnauspalkkioista, pelimahdollisuuksista, turnausten tasosta tai televisioitavasta tuotteesta. Koronavirus on katkaissut tämän momentumin, joten pelaajien on totuttava olennaisesti muuttuneeseen aikatauluun ja turnausten infrastruktuuriin, kun pelit jatkuvat, Pelley viittasi pelaajien oleskelutilojen ja autokuljetuksien pelkistämiseen.

Suomalaisista miesten Euroopan-kiertuetta tahkoavat Mikko Korhonen, Sami Välimäki, Kalle Samooja ja Tapio Pulkkanen. Koronaviruksen vuoksi 14 tämän kauden kilpailua on pitänyt perua tai siirtää myöhempään ajankohtaan.

Euroopan-kiertueen verkkosivujen kisakalenterin mukaan seuraava mahdollinen kilpailu olisi 25.–28. kesäkuuta Saksassa käytäväksi suunniteltu kilpailu.