Koronaviruspandemia sotkee lisää golfin Euroopan-kiertueita

Kesäkuun alkuun kaavaillut golfin miesten ja naisten Euroopan-kiertueen kilpailut Marokossa on siirretty koronaviruspandemian takia.

Lisäksi Tukholman kupeeseen kesäkuulle kaavailtu miesten ja naisten kiertueiden yhteiskilpailu on peruttu. Kilpailun markkinoinnissa ovat olleet vahvasti mukana ruotsalaiset golf-suuruudet Henrik Stenson ja Annika Sörenstam.

Euroopan-kiertueet tiedottivat kilpailukalentereidensa muutoksista maanantaina. Marokon kisojen mahdolliset uudet päivämäärät eivät ole vielä tiedossa.

Koronaviruspandemia on iskenyt voimakkaasta kansanväliseen huippugolfiin, sillä useita kilpailuita on peruttu ja siirretty. Kiertueet pyörähtävät uudelleen käyntiin aikaisintaan kesäkuussa.

Miesten major-turnauksista kauden kaksi ensimmäistä eli The Masters ja PGA Championship on siirretty jo aiemmin eteenpäin. Naisten major-kisoista ANA Inspiration, US Open ja Evian on siirretty.

Serie A voi jatkua lokakuulle

Jalkapallon Italian pääsarja Serie A voi jatkua lokakuulle saakka, maan jalkapalloliiton FIGC:n puheenjohtaja Gabriele Gravina kertoi sunnuntaina italialaiselle radio- ja televisioyhtiö Raille uutistoimisto Ritzaun mukaan..

Serie on ollut keskeytettynä 9. maaliskuuta lähtien koronaviruksen vuoksi. Tauti on tappanut Italiassa yli 15 000 ihmistä.

– Voimmeko lopettaa kauden syyskuussa tai lokakuussa? Se on mahdollista. Se on tapa saada pelatuksi kausi 2019–20 ja kausi 2020–21, Gravina sanoi.

Seria A:n nykyinen tauko jatkuu ainakin 3. toukokuuta saakka. Keskeytyshetkellä Serie A:ta oli jäljellä pari kuukautta, jotka olisi tavoitteena pelata kesällä ja alkusyksystä. Useat seurat ovat ehdottaneet keskeytetyn kauden perumista. Juventus johtaa sarjaa pisteellä ennen Laziota, kun pelattuna on 26 ottelukierrosta.

Jalkapallopomo Gravina pelkää kuitenkin oikeusjuttujen vyöryä, jos liitto tekee omavaltaisen ratkaisun kauden jatkon suhteen.

– Meihin vaikuttavat kaikki ne, jotka ajattelevat kärsineensä tästä, Gravina sanoi.

Yksi ratkaistavana oleva kysymys on se, miten päätetään ensi kauden europeleihin pääsevät joukkueet. Tässä asiassa tulisi kuunnella Euroopan jalkapalloliitto Uefaa, joka organisoi Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan. Uefa on varoittanut maiden liittoja siitä, etteivät nämä saisi päättää kausiaan omavaltaisesti. Sanktiona voi olla europelipaikkojen menettäminen.