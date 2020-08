Korte tykitti ylivoimaisella tavalla Kalevan kisojen mestariksi

Annimari Korte on voittanut naisten 100 metrin aitajuoksun Turun Kalevan kisoissa. Kortteen voittoaika oli 12,79. Kalevan kisojen mestaruus on 32-vuotiaan Kortteen uran ensimmäinen.

Nooralotta Neziri otti hopeaa ajalla 13,01. Viime vuoden mestari Reetta Hurske jäi Neziristä sadasosan.

Alkuerissä ennätyksensä 13,07 tehnyt Lotta Harala jäi neljänneksi tuloksella 13,15.

Tarmo Savola kohensi kolmessa lajissa ennätystään

Oriveden Ponnistuksen Juuso Hassi johtaa Kalevan kisoissa miesten 10-ottelua avauspäivän jälkeen 3 791 pisteellä. Vain kuusi pistettä Hassia perässä on Lappajärven Veikkojen Tarmo Savola.

Savola paransi avauspäivänä kolmessa lajissa ennätystään. Satanen kulki aikaan 11,39, kuula lensi 12,46 ja päivän päätöslaji 400 metriä taittui ajassa 50,93.

– Ihan perustekemistä. Kunto on ollut jo pitkään kohdallaan, joten osasin odottaa hyvää sarjaa. Tämä on kova laji, ja vasta toisena päivänä miehestä otetaan täysillä mittaa, Savola kommentoi perjantaina.

Tommi Mäkinen oli tasaisen ratakierroksen mestari

HKV:n Tommi Mäkinen rutisti miesten 400 metrin Suomen mestariksi ennätyksellään 47,85. Tiukassa loppusuoran taistelussa Tampereen Urheilijoiden Ilari Ryyppö taipui hopealle 48,22 ja Naantalin Löylyn Christian Vänttinen pronssille ajalla 48,27.

– Tiesin, että olen ennätyskunnossa. Takasuora sujui tosi hyvin, ja olen aina vahva lopussa, sanaili ensimmäisen aikuisten Suomen mestaruutensa voittanut Mäkinen.

Urheilujoukoissa talven viettänyt Mäkinen jatkaa mitalimetsästystä Kalevan kisoissa vielä 200 metrillä.

– Tykkään molemmista matkoista, mutta päivän fiiliksen mukaan mennään. Ehkäpä ratakierros on kuitenkin tällä hetkellä mieluisampi, Mäkinen sanoi.

Moukarilupaus Silja Kosonen heitti Suomen mestariksi - Krista Tervo jäi mitalien ulkopuolelle

Someron Esan vasta 17-vuotias moukarilupaus Silja Kosonen heitti uransa ensimmäisen aikuisten Suomen mestaruuden yleisurheilun Kalevan kisoissa Turussa. Kosonen teki naisten moukarikisassa tasaisen sarjan ja voitti SM-kultaa tuloksella 68,40.

Kososen tämän kesän ennätystulos on 71,34.

Kalevan kisojen tähän asti suurin yllätys nähtiin, kun ennakkosuosikki ja SE-nainen Krista Tervo jäi neljänneksi ja ilman mitalia. Tervo kärsi kisan aikana tekniikkaongelmista. Hänen paras tuloksensa kantoi 64,52.

Hopeaa otti Noormarkun Nopsaa edustava Kati Ojaloo tuloksella 67,16. Kauhajoen Karhun Suvi Koskinen heitti 65,17 ja otti pronssia.

Frantz Kruger nousi kiekkomestarien metusalemiksi

Frantz Krugerin, 45, tavoite Turun Kalevan Kisoissa oli tulla kaikkien aikojen vanhimmaksi kiekonheiton miesten Suomen mestariksi. Se ei tehnyt tiukkaa, ja kisan jälkeen Kruger lähetti terveiset Pertti Hynnille, jolta hän vei kiekkomestarien metusalemin tittelin.

– Anteeksi, Pertti! Kruger hymyili.

Kruger heitti kisassa ensimmäisenä ja löi heti muille luun kurkkuun lukemalla 58,38. Se ylitti Krugerin omissa nimissä olleen kauden kotimaisen kärkituloksen kymmenellä sentillä ja jäi kisan pisimmäksi heitoksi.

Krugerin nimissä oleva Suomen ennätys vuodelta 2007 on 69,97 ja hänen henkilökohtainen ennätyksensä – ja samalla Afrikan ennätys – on 70,32 vuodelta 2002. Samalla kun Krugerin tulokset ovat iän myötä heikentyneet, hänen arvostuksensa Hynniä kohtaan on kasvanut.

– Hän heitti tämän ikäisenä (45-vuotiaana) 62,62 (kesällä 2005), mikä on kaikkien aikojen kolmanneksi paras tulos sen ikäiselle, Kruger latasi tilastofaktan ulkomuistista.

Krugerin uran kuudes Suomen mestaruus tuli lähes kahden metrin erolla hopealle yltäneeseen Oskari Perälampeen. Kun nuoria haastajia ei ole näköpiirissä, Kruger ilmoitti olevansa käytettävissä valmennusta etsiville heittäjille.

– Olen avoin pyynnöille. Nuorten heittäjien kannattaa olla kärsivällisiä. Jokainen harjoituspäivä on kuin rahaa pankkiin.

Eero Ahola vei kuulakilpailun

Porin Yleisurheilun Eero Ahola oli perjantaina kuularingin valtias Kalevan kisoissa. Ahola pukkasi kolmannella kierroksella 18,30 ja jätti ennakkosuosikki Arttu Kankaan tylysti hopealle.

Kankaanpään seudun Leiskua edustavan Kankaan tulos oli 18,21, ja miehen seitsemäs mestaruus jäi haaveeksi. SM-pronssia nappasi Lielahden Kipinän Arttu Korkeasalo 17,93.

– Vihdoinkin löytyi tarvittava rentous ja tekemisen meininki. Eilen tuli karsinnoista ensimmäinen tulos tällä kaudella, ja tänään päälle ensimmäinen mestaruus Kalevan kisoista, 21-vuotias Ahola iloitsi.

– Voittotulos ei ole vielä lähelläkään maksimia. Voimat riittävät jo nyt 20 metrin kaareen, ja motivaatiota harjoitteluun löytyy runsaasti, mestari sanaili.

Ennakkosuosikki Kangas myönsi, että tappio kaivertaa mieltä.

– Kultaa tulin hakemaan, mutta tähän täytyy tyytyä. Uskoin, että olisin pystynyt päätöskierroksilla parantamaan, mutta työnnöt menivät pusertamiseksi ja rentous oli kateissa, Kangas harmitteli.

Mette Baas otti rajulla loppuvedolla 400 metrin mestaruuden

Veitsiluodon Kisaveikkoja edustava Mette Baas juhli perjantaina Turussa ensimmäistä Kalevan kisojen mestaruuttaan. Baasin voittoaika 400 metrin juoksussa oli 54,29.

Viime vuoden mestari, Helsingin Kisa-Veikkojen Amira Chokairy juoksi hopealle ennätyksellään 54,69. Turun Tovereiden Milja Thureson kuittasi pronssin ajalla 54,91.

– Ratajärjestys helpotti, kun kovimmat vastustajat olivat edelläni. Näin koko ajan, missä he menivät, Baas totesi.

Baas kaarsi kakkosena loppusuoralle, mutta karkasi vastustajilta viitisenkymmentä metriä ennen maalia.

– Jostain löytyi vielä vauhtia, Baas hymyili.

– Ja hyvältä tuntuu, sillä tämä oli kauden päätavoite.

Loppukaudesta Baas yrittää vielä kohentaa ennätyksensä alle 54 sekunnin. Ennätys on jo kohentunut tällä kaudella 0,82 sekuntia aikaan 54,03, jonka hän juoksi heinäkuun loppupuolella Tampereella.

– Jos vielä saisin sen 54 sekunnin alituksen. Sitten voin olla tyytyväinen koko kauteen, Baas kertoi.

Senni Salminen teki loistotuloksen nyt pituushypyssä

Imatran Urheilijoiden Senni Salminen otti Kalevan kisojen pituudessa ensimmäisen mestaruutensa roimalla ennätysparannuksella. Entisen seiväshyppääjän Matti Monosen valmentama Salminen varmisti voiton jo avaushypyllään 634, paransi toisella 645:een ja ponnisti viimeisellään huiman tuloksen 656.

Salmisella, 24, oli ennestään Kalevan kisoista kolme kolmiloikan pronssia ja yksi kolmiloikan SM-hallikisojen kulta.

Turun kisoihin Salminen tuli pituusennätyksenään tulos 612, joten se koheni peräti 44 senttiä.

– Tuntuu, että juoksu kulki todella hyvin. Siinä oli yksi yliastuttu ja sitten tuo viimeinen 656-hyppy, jotka onnistuivat todella hyvin, Salminen kertasi huippuonnistumistaan.

Kakkoslajin ennätysparannus tuli todella niukalla harjoittelulla. Salminen vaihtoi loikkakilpailun pituushyppyyn päkiän alueella todettujen mikromurtumien takia.

– Ehdin tekemään yhden pituushyppyharjoituksen. Sen perusteella ajattelin, että 640 voisi olla mahdollista. Sitten kisassa tuli tasaisia hyppyjä ja ajattelin, että 650 voisi mennä, Salminen kertoi.