Kotiyleisön toivo Villimissi virtavana Tammaderbyn finaaliin

Killerillä Tammaderbyn finaalissa juokseva Villimissi ei asuisi Jyväskylässä ilman pienimuotoista avioriitaa. Kina saatiin purettua ostamalla yhden hevosen sijaan kaksi.

Leppälahtelaiset Matti ja Pirkko Karhu etsivät reilu kolme vuotta sitten itselleen ja tyttärelleen Susannalle suomenhevosta. Pariskunta kävi katsastamassa varsoja kuuluisan suomenhevoskasvattaja Kari-Markku Karjalaisen luona Orimattilassa ja pitivät näkemästään, mutta kumpikin mieltyi eri varsaan.

– Muut varsat lähtivät porukalla juoksemaan, ja yksi iso vaalea jäi ensin katselemaan. Sitten se viimein lähti, oikein liiti ilmassa ja sanoin, että tuossa on minun hevoseni. Se oli Villimette. Pirkko taas ihastui Missiin ja sanoi, että tämä otetaan, Matti Karhu muistelee.

Molemmat löysivät suosikkinsa ja aikansa pohdittuaan Karhut päättivät ostaa molemmat varsat. Nelivuotiaan Villimeten on määrä aloittaa kilpaileminen ensi keväänä, mutta vuoden vanhempi Villimissi on kilpaillut jo kaksitoista kertaa. Lauantaina kotiradalla se on uransa kovimman tehtävän edessä 15 000 euron ykköspalkinnolla ajettavassa Tammaderbyssä.

Karhut ovat omistajia, mutta valmennusvastuu on ollut alusta saakka heidän tuttavallaan Hanne Takalalla. Yhteistyö alkoi, kun Takala ja Matti Karhu olivat samaan aikaan Postissa töissä ja hevoset tulivat puheeksi.

– Matti tarvitsi ajuria ja minä tarvitsin harrastuksen, Takala summaa.

Takala oli ollut useamman vuoden ilman hevosia, mutta nuorempana hän oli Italiassa ravitallilla töissä. Nyt hevosettomuus on jälleen historiaa, sillä hän käy treenaamassa Karhujen molempia suomenhevosia lähihoitajan työnsä ohessa. Matkailualaa opiskeleva Susanna Karhu on tammikuuhun saakka opiskeluvaihdossa Hongkongissa ja palaa sitten remmiin.

Takala käy töiden välillä treenaamassa, mutta päivittäiset ruokinnat ja tarhaamiset hoitaa omistajapariskunta.

– Tämä on meille sellaista eläkepäivien terapiaa, Matti Karhu myhäilee.

– Susanna on lapsesta saakka touhunnut hevosten kanssa, pyöräili jo 7–8-vuotiaana tallille. Hänen myötään mekin ajauduimme mukaan.

Villimissi on kotitallilla energinen tapaus. Virtava, mutta kiltti hevonen pitää valmentajansa hereillä.

– Yleensä, jos se on rauhallinen, otan kuumemittarin esiin. Ravipaikalla se taas on tosi rauhallinen ja nuokkuu katoksilla lähtöä odotellessa. Se oli jo varsana touhukas, mutta ei se mitään pöllöillyt. Ensimmäiset pari kuukautta opeteltiin kävelemään. Villimissi on kotona vilkasluontoinen ja kerää välillä kierroksia, mutta samalla se on tosi kiltti, Takala kuvailee.

Lauantaina ensimmäisessä suurkilpailufinaalissaan juokseva tamma aloitti uransa viime joulukuussa ja voitti heti. Keväällä tauon jälkeen se oli kahdessa kilpailussa laukkapäällä, mutta sen jälkeen meno on alkanut maistua.

Kahdestatoista kilpailustaan Villimissi on voittanut kolme. Viimeksi Tammaderbyn karsinnassa se kiri hyvin neljänneksi ja lunasti finaalipaikan.

– Tavoite oli päästä finaaliin ja siellä nyt ollaan, joten toivotaan vain hyvää juoksua. Jos kuuden parhaan joukossa ollaan, olen tyytyväinen. Koko syksy on tähdätty tähän, taisin jo syyskuussa kysyä Raitalan Santtua ajamaan tammaa tähän kisaan.

Marraskuussa monia unettaa, mutta Takalalla yöunet ovat jääneet tällä viikolla lyhyiksi. Se ei johdu lähihoitajan vuorotyöstä, vaan lauantain kisoista. Erityisesti harrastajavalmentajalle on iso juttu päästä mukaan suurkilpailuun.

– Viime aikoina on ollut aamulla ensimmäisenä ja illalla viimeisenä mielessä Tammaderby. Uniakin on tullut raveista nähtyä, mutta painajaisia en onneksi sentään koskaan, Takala naurahtaa.

Jyväskyläläistä väriä lähdössä edustavat myös Jukka Karhulahden ajama ja valmentama Hyypän Lilja sekä Suvelan Tallin omistama Tähtiheili. Lauantaina Killerillä on tavallista tasokkaammat kisat, kun maan parhaat 4-vuotiaat lämminveriset juoksevat Kasvattajakruunu-finaaleissa. Sekä oriiden ja ruunien että tammojen finaalissa voittajaa odottavat 30 000 euron ykkösrahat.