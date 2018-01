Kouvot pestasi Brannen Greenen

Korisliigan Kouvot on vahvistanut kokoonpanoaan yhdysvaltalaisella laitahyökkääjällä Brannen Greenella. Parimetrinen ja 23-vuotias Greene aloitti tämän kauden NBA:n G-kehitysliigan Salt Lake Cityssa, jossa hän ehti pelata viisi ottelua ennen kuin joukkue purki hänen sopimuksensa.

Greene pelasi kolme vuotta Kansasin yliopistossa ja ilmoittautui kesän 2016 NBA:n varaustilaisuuteen, mutta jäi ilman NBA-varausta. Viimeisenä kautenaan Kansasissa Greene heitti 5,4 ja upotti kolmosensa 49 prosentin tarkkuudella.

– Brannen on kovan potentiaalin omaava pelaaja, jonka isona haaveena oli päästä Kansasin tai G-liigan kautta NBA:han. Nyt hänen tavoitteenaan on luoda uraa Euroopassa. Kovana heittäjänä hän sopii erinomaisesti kansainväliseen pelityyliin ja omaa erikoisosaamista, jota meiltä on puuttunut, Kouvojen päävalmentaja Jyri Lehtonen sanoi seuran kotisivuilla.