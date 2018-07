Kristiina Mäkelä huikeassa iskussa kolmiloikassa – hätyytteli kolmiloikan SE-lukemia

Orimattilan Jymyn Kristiina Mäkelä hyppäsi uransa kovimman kolmiloikkasarjan Kalevan Kisoissa lauantaina. Mäkelä venytti viisi kertaa yli 14 metrin. Uran kuudes Suomen mestaruus lohkesi omalla ennätyksellä 14,31.

Mäkelän voittotulos uupuu vain kahdeksan senttiä Heli Krugerin (o.s. Koivula) vuonna 2003 hyppäämästä Suomen ennätyksestä.

– Nyt on aivan mieletön fiilis. Juoksu kulki ja kontakti piti. Silloin tällainen sarja on mahdollinen. Tavallaan voi sanoa, että hypyt lensivät kuin itsestään pitkälle, Mäkelä hehkutti.

– Olin jo kolmannen hypyn jälkeen ihan puhki, mutta silti meni pitkälle. Itse en ole tätä epäillyt missään vaiheessa kesää. Nyt kaikki napsahti kohdalleen.

Mäkelä vaihtoi kevättalvella valmentajaa, kun 25-vuotiaan hyppääjän mentoriksi tuli vuosina 1991–1998 lajivalmentajana toiminut Tuomas Sallinen.

– Aiemmin meinasin olla koko ajan hajalla, ja juuri hypyn kontaktin kanssa oli ongelmia. Tuomas on ohjannut keskittymään vain muutamaan juttuun, eikä me olla turhia hötkyilty. Esimerkiksi jalkoihin on haettu lisää voimaa, Mäkelä summasi.

Berliinin EM-kisoista Mäkelä metsästää mitalia. Kalevan Kisojen voittotulos menee tämän kauden Euroopan tilastossa seitsemänneksi.

– Usko on ollut itsellä kova koko ajan. Tavoite EM-kisoihin asetettiin jo kauden alussa, eikä siitä tingitä. Tilastot ei minua hetkauta millään tavalla. Berliinissä kisataan sitten naama naamaa vastaan, Mäkelä totesi.

– Seuraava tavoite on SE-tulos. Syksyllä jatketaan valmentajan kanssa hommia voimatasojen ja tekniikan kanssa. Uskon, että eväitä on hypätä vielä paljon pidemmälle.

Kolmiloikassa SM-hopeaa otti Kira Kytölä ennätyksellään 13,61. Pronssia pokkasi Sanna Nygård (13,11).