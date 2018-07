Kroatia ja Englanti havittelevat harvinaista herkkupalaa

Englanti ja Kroatia kohtaavat tänään jalkapallon MM-kilpailujen välierässä, jossa voittajalle on tarjolla paikka sunnuntaina pelattavaan finaaliin. Englanti on pelannut MM-finaalissa edellisen kerran vuonna 1966, jolloin se voitti maailmanmestaruuden.

Vuonna 1990 Englanti hävisi välieränsä Länsi-Saksalle, perienglantilaiseen tapaan rangaistuspotkukilpailussa.

Nyt moni asia on muuttunut Englannin maajoukkueen osalta. Joukkue tuntuu unohtaneen menneisyyden painolastin, ja on piristänyt MM-kilpailuissa iloisella peli-ilmeellään.

MM-projekti on ollut tähän asti menestys, eikä päävalmentaja Gareth Southgate aio muuttaa kaavaa.

– Ajatukset täytyy pitää oikeissa asioissa, koska rutiinit ovat toimineet. Toisaalta ei saa myöskään pitkästyä, mutta pitää varoa rasittamasta itseään liikaa, Southgate kertoi Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan verkkosivuilla.

Välipäivänä Englannin pelaajat kävivät esimerkiksi keilaamassa. Joukkue on yrittänyt sulkea ulkoiset paineet pois. Ja ne paineet ovat hyvien suoritusten myötä kasvaneet, kun Englannin peli on rullannut odotettua paremmin.

Kroatiallakin takana voitokkaat rankkarit

Englanti on viime vuosina menestynyt hyvin nuorten arvokilpailuissa, mutta aikuisten tasolla menetystä ei ole tullut vuosikymmeniin. Maalitykki Harry Kanen johdolla Englanti on kuitenkin edennyt nyt kahden askeleen päähän unelmastaan.

– Tämä on paras mahdollisuus, mikä Englannilla on tai on ehkäpä ikinä ollut. Olemme osoittaneet luonnettamme, ja uskon meidän käyttävän tilaisuutemme. Minun täytyy unelmoida, unelmoida isosti, Englannin puolustaja Kyle Walker sanoi Fifalle.

Tänään kohtaavista maista Kroatia on viimeisimpänä päässyt menestyksen makuun, kun se saavutti MM-pronssin vuonna 1998. Keskikenttäpelaaja Luka Modricin johtamalta joukkueelta on odotettu menestystä jo muutamissa aiemmissa arvokilpailuissa, mutta vasta nyt joukkue on kypsynyt menestymään.

Pudotuspeleissä Kroatia on tähän mennessä voittanut molemmat ottelunsa rangaistuspotkukilpailussa. Kisaisäntä Venäjän se pudotti puolivälierissä värikkäiden vaiheiden jälkeen, ja seuraavaksi Kroatia aikoo lopettaa englantilaisten kisahuuman.