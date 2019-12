KuPS teki jatkosopimuksen Arttu Heinosen kanssa

Jalkapalloliigan Kuopion Palloseura on tehnyt uuden 1+1-vuotisen jatkosopimuksen keskikenttäpelaaja Arttu Heinosen kanssa. Heinonen, 20, debytoi pääsarjassa viime kesäkuussa ja pelasi viime kaudella kahdeksassa liigaottelussa.

Heinonen pelasi liigan lisäksi Kakkosessa farmiseura KuFun riveissä 14 ottelua ja teki yhdeksän maalia.

– Hieno hyvä fiilis on. Odotan jo innolla ensi kautta. On aika iso hyppy tulla kakkosesta ylös, hyvä maku jäi viime kaudesta ja olen tyytyväinen omiin liigapeleihini. Veikkausliigassa on kovempi tempo ja tilanteisiin tullaan kovempaa, enemmän pitää jaksaa juosta ja liigafutis on fyysisesti vaativampaa, Heinonen sanoi tiedotteessa.