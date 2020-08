Kuier johti 30 pisteellään koripallonaiset toiseen voittoon Latviasta

Italian pääsarjaan suuntaava Awak Kuier heitti 30 pistettä, kun Suomi kukisti Latvian toistamiseen kahden päivän sisällä koripallon naisten maaottelussa. Sunnuntaina Suomi pehmitti kotijoukkueen Riiassa kahdeksalla pisteellä numeroin 74–66, kun lauantaina Suomen paremmuus kirjattiin viidellä pisteellä.

Suomella oli toisessa ottelussa samat tehonaiset kuin päivää aiemmin. Kuieria säestivät tehokkaimmin 14 pistettä heittänyt Janette Aarnio ja 11 pistettä pussittanut Lotta-Maj Lahtinen. Kolmikko edustaa Susiladiesin tulevaisuutta, sillä Aarnio on vasta 17-vuotias, Kuierilla on ikää 18 vuotta ja Lahtinen on 20-vuotias.

– Olen tosi ylpeä joukkueesta. Siitä, miten pelasimme nämä pelit ja miten olemme koko kesän treenanneet, Lahtinen sanoi Koripalloliiton Twitterissä julkaistussa haastattelussa.

– Olemme treenanneet koko kesän taitoa ja joukkueen pelaamista. Me teemme toisistamme parempia, kesää palkitsevaksi kuvannut Lahtinen tiivisti.

Suomi pelasi Latviaa vastaan tasaisesti, eikä Latvia pystynyt voittamaan monta neljännestä. Kaksi vuotta sitten joukkueiden voimasuhteet olivat toiset, kun Latvia kuritti Suomea 50 pisteellä.

– On hyvä merkki, ettei peli ole aaltoilevaa, Lahtinen sanoi.

Päävalmentaja korosti urheilullisuutta

Maajoukkueen kesäkausi päättyi Latvia-otteluihin, ja elokuussa odottavat EM-karsinnat Ukrainaa ja Portugalia vastaan. Päävalmentaja Pekka Salminen korosti Koripalloliiton Twitterissä julkaistussa haastattelussa joukkueen urheilullisuuden parantumista.

– Pelaajilla on nopeutta ja ponnistusvoimaa, Salminen sanoi.

Maajoukkue on harjoitellut kesällä paljon, ja ryhmässä oli parhaimmillaan 38 pelaajaa. Mukana oli kotimaan sarjoissa pelaavien lisäksi Euroopan kentillä pelaavia ja Yhdysvalloissa yliopistosarjoissa pelaavia.

Sunnuntaina päävalmentaja kuvasi Kuierin peliä fantastiseksi, mutta joukkueessa oli muitakin onnistujia.