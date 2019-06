Kuivan huumorin mestarin Kimmo Kinnusen aika ei käy pitkäksi: "Kiinaa en ole opetellut kuin muutaman sanan, enkä enempää opettele"

Viime syyskuusta saakka Kiinan keihäänheiton päävalmentajana touhunnut Kimmo Kinnunen oli tuonut Saarijärvelle kahdeksan kiinalaisheittäjää. Sen lisäksi Äänekosken maailmanmestari vuosimallia 1991 oli naisten kisan aikana apuna järjestelyissä keihään alastulojälkiä liputtamassa.

Kiinalaiset kiskaisivat naisten kisasta kolmoisvoiton Yu Yuzhen mittautti 55,72, Ge Lijuan 54,18 ja Jin Pingping 53,20.

Kuortaneella edellisenä päivänä peräti 63,70 nakannut Liu Shiying istui katsomossa toppatakki päällä.

Kiinalaisten kanssa touhutessa Kinnusen aika ei käy pitkäksi. Vapaa-ajan ongelmia ei kuulemma ole.

– Matkojen järjestelyä ja aikataulujen sovittamista. Sitten kun teet kaikki asiat viimeisen päälle ja seuraavana aamuna heräät, et tiedä, pitääkö mikään enää paikkaansa. Kiinalaisilla on tämä, että he menevät aika paljon tunteen mukaan, kuvaili kuivasta huumoristaan tunnettu Kinnunen Tokion olympialaisiin ulottuvaa pestiään.

– Jokainen päivä on erilainen. Yhtenäkään aamuna ei tiedä mitä tapahtuu. Eipähän ole yksitoikkoista.

Tällä hetkellä Suomessa on 13 kiinalaista heittäjää, heidän kolme valmentajaansa, tulkki, kaksi hierojaa ja fysiikkavalmentaja.

Kinnusen työ tapahtuu osittain Pekingissä. Siellä valmennuskeskuksena toimii Peking Sports University, joka on yksi kaupungin 71:stä yliopistosta.

– Kiinaa en ole opetellut kuin muutaman sanan – enkä enempää opettelekaan. Ne ääntämiset ovat niin vaikeita. Ryhmässä on esimerkiksi kolme Liuta, joista yksi on nainen ja kaksi miestä. Älä kysy miten äännetään, mutta todennäköisesti heidät pitäisi erotella ääntämisellä, Kinnunen hymähti.

Suomessa Kinnunen pysyy elokuun loppupuolelle saakka. Ohjelmassa ovat sitä ennen muun muassa Pihtiputaan keihäskarnevaalit ensi viikonloppuna.

Dohan MM-kisossa Kinnunen aikoo olla mukana Latvian maajoukkueheittäjien tukena. Kalenterissa ovat myös paralympialaiset Dubaissa Marjaana Heikkisen apuna.