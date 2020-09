"Kuka olet, Joel Kiviranta?" Suomalaistulokkaan hattutemppu ratkaisi seitsemännen pelin Dallasille.

Joel Kiviranta sai vastattavakseen ison kysymyksen Dallas Starsin ja Colorado Avalanchen NHL-jääkiekon länsilohkon toisen pudotuspelikierroksen seitsemännen ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Kuka olet?

– Tuo on aika hyvä kysymys. Paljonko meillä on aikaa? Kiviranta naurahti.

Ja tiivisti tarinansa reiluun pariinkymmeneen sekuntiin.

– Pelasin vuosia Suomessa. Sitten tulin tänne, tämä on ensimmäinen kauteni täällä. Suurimman osan kaudesta pelasin AHL:ssä, pari kertaa minut kutsuttiin ylös ja yritän vain tehdä parhaani. Kuten "Dobi" (maalivahti Anton Hudobin) sanoi, kyse on logosta rinnassa, sillä tavalla pelataan ja sitä joukkuetta halutaan auttaa.

Kivirannan illan kolmas maali katkaisi jatkoerän Starsin hyväksi maalein 5–4 ja käänsi ottelusarjan Dallasille voitoin 4–3. Suomalaistulokas pääsi uransa kolmanteen NHL-pudotuspeliotteluun, koska Andrew Cogliano ei pystynyt pelaamaan.

Kiviranta on NHL-historian ensimmäinen tulokas, joka tekee pudotuspelisarjan seitsemännessä ottelussa hattutempun. Kaikkiaan hän on kaikkien aikojen seitsemäs pelaaja hattutempun tekijänä seitsemännessä pelissä – ja edellisen kerran tällainen temppu nähtiin 1993 Wayne Gretzkyn esittämänä.

Kivirannan ensimmäinen NHL-pudotuspelimaali tasoitti tilanteeksi 2–2 toisen erän alussa. Hänen toinen maalinsa tasoitti tilanteeksi 4–4.

Voittomaaliin Kiviranta sai syötön puolustaja Andrej Sekeralta maalin takaa.

– Se oli unohtumaton hetki. Olen tehnyt muutaman hattutempun Suomessa muutamia vuosia sitten. Tietenkin tuntuu todella erityiseltä tehdä se täällä, pudotuspelien seitsemännessä ottelussa. Se on suurin hetki, Kiviranta sanoi.

Starsin kapteeni Jamie Benn kuvasi Kivirannan suoritusta mahtavaksi.

– Tuollaisista asioista sitä unelmoi, kun on lapsi, kun pelaa pihalla, ja nyt siitä tuli todellisuutta hänelle. Me tiedämme, miten hyvä hän on. Hän on valmistautunut hyvin, ja se tuotti tulosta, Benn kehui.

"Toivon lisää pelejä"

Kiviranta edusti juniorivuotensa Jokereita, mutta jäi valitsematta NHL:n kesän 2014 varaustilaisuudessa. Seuraavat viisi kautta hän hinkkasi kotimaista Liigaa Vaasan Sportissa ja keräsi yhden liigakauden ennätyksekseen 19+18 tehopistettä kaudella 2017–2018.

Keväällä 2019 Kiviranta oli ensimmäistä kertaa miesten MM-kisoissa ja palasi Bratislavasta kultamitalin kanssa. MM-kisoissa Kiviranta teki kaksi maalia ja syötti yhden, ja toukokuun 2019 lopussa Dallas teki hänen kanssaan kaksivuotisen tulokassopimuksen.

– En osaa kuvata tunteitani. En olisi voinut kuvitella villeimmissäkään unelmissani, että pelaan seitsemännessä pelissä, teen hattutempun ja voittomaalin, Kiviranta sanoi.

Tulokaskautensa Kiviranta vietti pääosin AHL:n Texas Starsissa. NHL:ssä hän pelasi yksitoista runkosarjaottelua ja teki yhden maalin.

Niinpä hänen päällimmäinen toiveensa pelin jälkeen oli päästä uudelleen kokoonpanoon.

– Tietenkin toivon saavani lisää pelejä, mutta ymmärrän myös, ettei kyse ole minusta, vaan siitä, että saamme parhaan mahdollisen kokoonpanon. Nämä ovat pudotuspelit, ja jokainen peli on tärkeä, Kiviranta sanoi.

Starsin päävalmentaja Rick Bowness ennakoi, ettei kokoonpanoon mahtuminen ole ongelma.

– No, en ole maailman fiksuin kaveri, mutta hänellä on aika hyvät mahdollisuudet päästä kokoonpanoon seuraavassa ottelussa. Puhun hänen kanssaan tänä iltana ja kerron, että hän pelaa seuraavassa pelissä. En ole kaikkein fiksuin kaveri, mutta se on selvää, Bowness naureskeli.