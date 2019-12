"Kukaan ei halua lähteä täältä himaan tyhjin käsin" – Salibandynaisilla on selkeä suunnitelma sunnuntain pronssiotteluun

Suomen naisten salibandymaajoukkue ei aio lepsuilla MM-pronssiottelussa, vaikka eilen Ruotsille hävitty välierä on vielä karvaana pettymyksenä mielessä.

Suomi kohtaa kello 14.30 alkavassa pronssiottelussa Tshekin, joka hävisi välieränsä Sveitsille dramaattisten vaiheiden jälkeen 6–7. Tshekki johti vielä pari minuuttia ennen loppua 6–2, mutta taipui lopulta jatkoajalla.

Tshekillä on entuudestaan vain yksi MM-mitali, joten nälkää pitäisi riittää lauantain pettymyksestä huolimatta. Suomellekin mitali maistuisi, vaikka väri on neljiä edelliskisoja himmeämpi.

– Täysillä siihen lähdetään. Kukaan ei halua lähteä täältä himaan tyhjin käsin. Löysimme tunnelman peliin Ruotsia vastaan, Suomen maalivahti Tiltu Siltanen tuumi hävityn välierän jälkeen.

Suomi pelasi reippaan ottelun Ruotsia vastaan, mutta jäi finaalin ulkopuolelle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009. Ruotsi-ottelu oli ehdottomasti Suomen turnausurakan paras.

– Jos olisimme pelanneet näin alkusarjan, niin Ruotsi olisi tullut vastaan vasta finaalissa. Se on tietysti jossittelua. Opimme joka tapauksessa paljon, Siltanen jutteli.

Lauantain taso riittää

Siltasella on jo yksi MM-mitali, mutta Suomen joukkueessa on 11 MM-ensikertalaista. Yksi heistä on hyökkääjä Ella Sundström, joka janoaa voitokasta päätöstä Sveitsin-turnaukselle.

– Totta hitossa haluamme voittaa pronssin. Heti pelin päätyttyä mielessä kävi pettymys, mutta käänsimme jo katseet seuraavaan päivään, Sundström tuumi.

– Pelasimme hyvän pelin. Otamme mitalin tällaisella pelillä, mitä nyt nähtiin. Jos asennetta ei ole, niin se tulee illan aikana, kun kokoonnumme ja juonimme kuvioita yhdessä, Sundström paalutti lauantain välierän jälkeen.

Suomi napsi peräkkäiset MM-hopeat 2011, 2013, 2015 ja 2017, mutta pronssiottelu on ollut harvinaisempi peli Suomelle. Kaksi edellistä kertaa 2009 ja 2003 toivat mitalin, eikä Suomi halua vuodesta 1997 jatkuneen mitalisarjan katkeavan.

Ruotsi puolestaan jahtaa sunnuntaina jo seitsemättä peräkkäistä ja kaikkiaan yhdeksättä maailmanmestaruuttaan. Sveitsiä vastaan pelattava loppuottelu alkaa kello 17.30. Sveitsi pelasi loppuottelussa edellisen kerran 2009, ja sillä on maailmanmestaruus vuodelta 2005.