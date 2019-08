Kultaleijonista kertova kirja käynnistyi puhelulla Jukka Jaloselta – Siitä alkoi totuuden etsintä, joka on vaatinut tuhansia kilometrejä ja yhden nilkkavammaisen ruokkimisen

– Jos tuon saa ajoissa kasaan, sitten saa Suomi voittaa vaikka olympiakultaa minun puolestani. Tämä riittää.

Harri Pirinen kirjoittaa parhaillaan jo kolmatta ja näillä näkymin viimeistä jääkiekkoaiheista kirjaansa. Hän ikuistaa kevään jääkiekon maailmanmestareiden tarinan yhteenhitsautumisesta yksiin kansiin.

Antoisa projekti vaatii tuhansia ajokilometrejä, nelisenkymmentä monituntista juttutuokiota ja paljon videoiden ja tilastojen pänttäämistä ennen syksyn julkaisuajankohtaa.

Idea kirjan tekemiseen kuin luonnostaan. Pirinen keskusteli asiasta jo kisojen aikana Bazar Kustannus oy:n johtajan Markus Lähdesniemen kanssa. Kun kultajuhlat alkoivat, kaksikko päätti yhteistyöstä.

Projekti käynnistyi kunnolla, kun joukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen soitti Piriselle kehuakseen tämän kirjoittamaa mestaruusjuttua Ylelle.

– Vastasin, että kiitos, ilo oli minun puolellani, mutta mulla on Jukka sulle oikeaakin asiaa, Pirinen kertaa.

Hän esitteli ajatuksen Jaloselle ja kysyi, olisiko kirjan tekeminen mahdollista. Se oli Jaloselle tuttua, sillä hän oli myös nuorten maailmanmestarivalmentaja vuodelta 2016. Sen joukkueen tarinasta Pirinen kirjoitti ensimmäisen kirjansa.

Jalonen käski Piristä soittamaan GM Jere Lehtiselle, joka taas ohjasi Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Matti Nurmiselle. Viestiketjuun liittyivät myös joukkueenjohtaja Mika Kortelainen ja jääkiekkokuvioissa pitkään pyörinyt Göran Stubb.

– Jukka oli täysillä mukana, kun pääsimme samaan pöytään. Ilmeisesti heidänkin mielestään aiemmat yhteistyöt ovat mennyt hyvin, Pirinen spekuloi.

Kun lupa oli saatu, varsinainen työ alkoi. Pirisellä oli jo jonkinlainen visio kirjan rungosta, joten suurin työ oli saada pelaajat kertomaan itse tarina.

Ensimmäisiin haastateltaviin kuuluneiden Tomi Sallisen, Mika Kortelaisen, Petteri Lindbohmin ja Juhani Tyrväisen kanssa aikaa kului jutustellessa yhteensä lähes 13 tuntia. Senkin jälkeen asianomaisia oli vielä vajaat nelisenkymmentä, kun kaikki pelaajat, valmennusryhmä ja taustahenkilöt lasketaan mukaan. Nyt Pirinen on jututtanut yhteensä 14 pelaajaa ja 5 taustahenkilöä.

– Haastatteluiden pituus tietysti johtui siitä, että alussa pitää käydä vähän koko kuviota läpi. Jatkossa ei ole mitään järkeäkään käydä kaikkien kanssa samoja asioita, vaan voi keskittyä esimerkiksi veskareiden kanssa maalivahtipeliin. Puhutaan jostain tietystä pelistä, finaalin ratkaisumaalista tai muusta teemasta.

Pääkysymys on kuitenkin kantava: mikä mahdollisti tämän kasvutarinan? Kullakin henkilöllä on oma näkemyksensä siitä.

– Riippuu, missä vaiheessa leiritystä tuli mukaan, mitä tapahtui sinä aikana ja mikä oli fiilis. Kysyin myös, mitä pelillisiä asioita painotettiin ja onko Jalosen johtamistavassa tai pelaajien ja ihmisten käsittelemistavassa jotain poikkeuksellista, Pirinen luettelee kysymyksiään.

Haastattelut ovat jo nyt tarjonneet Piriselle mielenkiintoisia näkökulmia, joista ei ole juuri puhuttu.

– Joku sanoikin jo, että hieroja Juha ” Julle ” Sulinin luona vietettiin paljon aikaa. Siellä laitettiin kroppa ja pää kuntoon pelien välissä. Tuli paljon arvokkaita juttuja, joita ei olisi muuten kuullut, Pirinen sanoo.

– On kiva jutella pelaajien kanssa ja nähdä, millaisia tyyppejä he oikeasti ovat. Lisäksi heidän omia uriaan on käyty yllättävän vähän läpi aiemmin.

– Esimerkiksi varmaan kukaan ei tiennyt, että Petteri Lindbohm on aloittanut IFK:n legendaarisessa Calle Branderin kiekkokoulussa maalivahtina ja pelannut 12-vuotiaaksi asti maalilla.

Täysin ongelmitta eivät haastattelut aina luonnistu. Arttu Ilomäen haastattelupäivänä sattui ja tapahtui, kun Pirisen auto hajosi Vantaa–Tampere-matkalla moottoritiellä, ja Ilomäki loukkasi aamutreeneissä nilkkansa.

Pirinen korjasi vian ja jatkoi loppumatkan junalla. Matkan aikana Ilomäki kävi lääkärissä kuvauttamassa nilkkansa.

– Arttu tuli hakemaan mua autolla asemalta ja kiroili, miten paljon sattuu ja ketuttaa, kun muutaman päivän päästä oli lähtö Luulajaan ensimmäiselle ulkomaankeikalle, Pirinen kertoo.

– Hän myös pysäytti auton ja sanoi, että on tilannut ruokaa jostain. Arttu sanoi: ”Varmaan parhaiten hoituu, jos viitsit käydä hakemassa”, ettei joudu kävelemään keppien kanssa.