Kumparelaskun kotipesä löytyy nyt Jyväskylästä: "Arki tehostuu tosi paljon"

Jyväskylän monitoimitalon telinevoimistelusalista kantautuu erikoinen jumputus. Trampoliini tärisee, kun Suomen parhaat kumparelaskijat pomppivat sen päällä hyppyjensä kierteitä hioen.

Trampoliinin pauke peittää alleen tyytyväisyyden hyrinän. Maajoukkuelaskijat Jimi Salonen, Topi Kanninen, Jussi Penttala ja Olli Penttala ovat yhtä mieltä siitä, että kumparelaskun valmennustoiminnan keskittäminen Jyväskylään uuden päävalmentajan Eemeli Kallaksen silmien alle on loistava ratkaisu.

– Jos ennen oli kiva tulla treeneihin, niin nyt on vielä kivempaa tulla treeneihin, tiivistää Jyväskylän Freestyleseuraa edustava Kanninen.

Penttalan veljekset muuttivat kumparelaskun uuteen kotipesään elokuussa, Jussi Helsingistä ja Olli Rukalta. Salonen, Kanninen ja myös valmentaja Kallas asuivat kaupungissa ennestään.

– Kun koko joukkue asuu täällä, arki tehostuu tosi paljon. Se on ihan huippujuttu, Kallas selvittää.

– Pienessä lajissa yhdessä tekeminen ja toisten sparraaminen ja sitä kautta sisäinen kilpailu on äärimmäisen tärkeää.

Maajoukkue treenaa kuutena päivänä viikossa ja usein kahdesti päivässä.

Helsinkiläislähtöiset Penttalat ovat kotiutuneet Jyväskylään mainiosti.

– Hyvin on maistunut. Kiva kaupunki, tekemistä on ja on paljon muitakin kavereita, kun aika moni entinen ja nykyinen kumparelaskija asuu täällä. Tyttöystäväkin on täältä kotoisin, kehuu veljeksistä vanhempi Jussi, 25.

Veljekset eivät asu keskenään. Olli, 23, asuu opiskelupaikan Jyväskylästä saaneen tyttöystävänsä kanssa Kypärämäessä ja Jussi lähempänä keskustaa.

– Paljon mukavampi tällainen isompi kaupunki on kuin Kuusamo tai Ruka, vertaa Olli. Hän asui viimeksi vuoden Rukalla ja sitä ennen useita vuosia Kuusamossa.

– Täällä Jyväskylässä on kaikki: liikuntahallit, trampat, vesihyppyrit ja laskukaveritkin ovat lähellä. Se on tosi hyvä juttu.

On maajoukkue touhunnut yhdessä paljon muutakin kuin pomppinut trampoliinilla tai ahertanut punttisalilla Jyväskylässä. Leirivuorokausia lumisissa rinteissä on takana ennätysmäärä.

– Olemme treenanneet erilailla kuin aikaisemmilla kausilla. Uusi valmentaja on tuonut uusia ideoita. Nyt olemme treenanneet enemmän kokonaissuoritusten kautta, Jussi Penttala kertoo.

– Aikaisempina kausina alla oli ehkä 15 kokonaista kisasuoritusta ennen kilpailukautta. Nyt niitä on tullut noin 150-170. Olimme kesällä kolme viikkoa laskemassa Norjassa, sitten kolme viikkoa Sveitsissä, sitten Ruotsissa ja nyt menemme taas Ruotsiin.

Valmentaja Kallas arvelee, että Suomen joukkueella on tässä vaiheessa kautta takanaan enemmän kokonaisia kisalaskuja kuin millään muulla maajoukkueella.

– Kisoihin ei tarvitse lähteä enää niin sanotusti harjoittelemaan vaan voi keskittyä ihan puhtaasti siihen kilpailemiseen.

Kallas, 30, on kotoisin Muuramesta. Hän lopetti oman kumparelaskijan uransa 2009, kävi Rovaniemellä opiskelemassa liikunnanohjaajaksi, palasi Jyväskylään 2012 ja hankki vielä lisää valmennusoppia ammattikorkeakoulusta.

Hurttia huumoria kekseliäästi viljelevä Kallas on laskijoille tuttu ja mieleinen valmentaja.

– Parempaan suuntaan ollaan menty. Meillä on mukavaa, kun on hyvä porukka. Eemelikin tuo valmentajana sellaista nuoreutta. Yhteishenki on nyt vähän erilainen, kehaisee viime kauteen pettynyt Jimi Salonen.