Kun mestarivalmentaja piti KaDylle ensimmäiset treenit, Kytölä konttasi kotiin – Nyt Vujovic kertoo uskovansa kovaan työhön, unelmien voimaan, ihmiseen ja jumalaan

Aluksi pari katkelmaa, jotka auttavat saamaan juonen päästä kiinni.

Vuonna 2004 konetekniikan insinööri Vasko Vujovic, 31, päätti alkaa opiskella jalkapallovalmennusta Montenegron yliopistossa. Hän oli pelannut jalkapalloa maan toiseksi ylimmällä tasolla, mutta insinööriopintojen takia pelaaminen oli jätettävä.

– Ajattelin, että minusta voisi tulla hyvä valmentaja. Ajoin joka päivä 60 kilometriä kotikaupungistani Podgoricasta kouluun ja takaisin, Vujovic kertoo.

Toisena opiskeluvuotena futsalseura CD Shop Mozartin puheenjohtaja Milorad Vuletic havaitsi Vujovicin kyvyt.

– Hän pyysi minua laatimaan suunnitelman joukkueen valmentamisesta. Kun palautin sen, hän sanoi, ettei ole koskaan nähnyt vastaavaa sitoutumista ja pestasi minut. Nyt hän on muuten Montenegron parlamentissa, Vujovic kertoo.

Vujocic valmensi joukkueen neljänä ensimmäisenä kautenaan sijoille 3, 2, 1 ja 1.

Keväällä 2017 Kampuksen Dynamossa tuskailtiin. Joukkue oli jo neljännen kerran seitsemän vuoden aikana hävinnyt Futsal-liigan finaalit. Joukueen avainpelaajiin kuuluva Mikko Kytölä kyseli Suomen maajoukkueen kroatialaiselta päävalmentajalta Mico Marticilta, tietäisikö tämä ketään, joka pystyisi auttamaan KaDya nousemaan seuraavalle askelmalle.

Elokuussa 2017 KaDyn valmentajaksi saapui Vasko Vujovic. Ensimmäisten, Harjulla pidettyjen kolmetuntisten, ”piip-testin, juoksua, juoksua, juoksua ja lihaskuntopiiriä” sisältäneiden harjoitusten jälkeen Kytölä joutui konttaamaan osan kotimatkastaan, koska jalat eivät kantaneet.

22. huhtikuuta 2019 KaDy juhli Monitoimitalolla toista peräkkäistä Suomen mestaruuttaan. Se oli Vujovicin uran kuudes kansallinen mestaruus.

Oikeastaan jutun voisi lopettaa tähän ja vain todeta, että Vujovic on erinomainen valmentaja.

Paitsi ettei voi. Vujovic puhuu ravintolan pöydässä kolmatta tuntia valmentamisesta. Voisi helposti puhua kolmatta päivää. Tai, tarkennus: Vujovic puhuu ihmisistä, elämästä, jumalasta ja siitä, miten nämä kaikki liittyvät valmentamiseen.

Työ ja sen tarkoitus.

– Kun tulin tänne, joukkue oli kuin tiikeri häkissä. Se piti päästää irti. Pelin jokaisella osa-alueella oli pieniä parannettavia asioita: teknisesti, taktisesti, mutta ennen kaikkea henkisellä puolella. Täällä harjoiteltiin asioita, jotka eivät tule eteen pelissä. Itsekin pidin urani alussa mukavia treenejä, joissa pelaajat hymyilivät. Siksi ensimmäisenä kautena tulikin vain pronssia. Sanoin, että meillä pitää olla vastaus jokaiseen tilanteeseen. Kaikki lajin osa-alueet pilkottiin pieniin palasiin.

– Sillä ensimmäisellä harjoituksella halusin testata joukkueen yhtenäisyyttä ja antaa signaalin, että tästä ei tule helppoa, mutta lopussa odottaa palkinto. Joukkueen yhtenäisyys on mestarien merkki. On oleellista, miten pelaajat reagoivat, kun tehdään todella kovaa työtä, epämukavia asioita ja kun asiat eivät suju, kuten he odottavat. Olin katsonut kevään 2017 finaalit ja havainnut, että joukkue ei ollut fyysisesti valmis. Haluan pelaajia, jotka haluavat aina kehittyä. Jotkut eivät pysyneet mukana, mutta vahvimmat pysyivät. Halusin myös nähdä, onko joukkue ansainnut minun energiani. Seuraavan yön nukuin erittäin hyvin!

Voittamisen vaatimus.

– Kaikki liittyy kaikkeen. Kun on paremmassa kunnossa, itseluottamus kasvaa. Vaikeinta on aina alku, kun pitää sopeutua uuteen valmentajaan ja tämän tapoihin. Puhun joka päivä siitä, mitä voittamiseen vaaditaan. Haluan myös pelaajien ajattelevan koko ajan, mitä seuraavaksi. Mitä pitää parantaa? Sana ”win” (voittaa) muodostuu sanojen ”what is next” (mitä seuraavaksi) alkukirjaimista. Emme ole vielä perillä, vaan matkalla seuraavaan kohteeseen. Nautimme matkasta, vaikka tiedämme, että seuraavalle asemalle päästäksemme meidän on tehtävä vielä enemmän töitä. Seuraava askel, ja seuraava unelma, on Mestarien Liigan Elite Round.

Leipurit ja syöjät.

– Pelaajien asenne on moninkertaisesti tärkeämpi kuin tämän taidot. Huono asenne on kuin auton tyhjä rengas: sinulla on auto, muttet pääse sillä minnekään. Sallin häviämisen, mutten huonoa asennetta. Pelaajan ei pidä miettiä, saako juuri hän palansa kakusta eli peliajasta. Se on huonojen joukkueiden merkki. Suurissa joukkueissa on pelaajia, jotka leipovat kakkua koko ajan, mutteivät pääse syömään yhtä paljon kuin muut. Pelaaja saa peliaikaa, kun hän on valmis. Esimerkiksi finaaleissa – joissa pelasimme kapealla materiaalilla – on peluutettava joukkuetta erittäin tarkasti. Peli lähtee helposti käsistä. Jos näin käy, jokainen on häviäjä. Nyt kaikki, myös vähemmän pelanneet, ovat mestareita. Ja jonakin päivänä hekin pelaavat, ihan varmasti.

– Teen tätä työtä kehittääkseni pelaajia, kaikin tavoin. Kun kehitän pelaajaa, kehitän joukkuetta. Opettajani yliopistossa sanoi, että tulee päiviä, jolloin kaikki pelaajat eivät kunnioita sinua, mutta siitä ei saa suuttua. Jos lopetan heidän auttamisensa, kehitys loppuu. Mutta jos jatkan, jonakin päivänä palkinto tulee.

Ajattele, etsi ja löydä.

– Sanoin, että meillä pitää olla vastaus jokaiseen tilanteeseen. Mutta ei valmentajalla voi olla vastausta joka asiaan. Tämän pitää antaa ratkaisumalleja. Ei voi yrittää opettaa kaikkea; se ei ole mahdollista. Valmentajan pitää luoda ilmapiiri, jossa pelaajat voivat itse löytää vastauksia ja nauttivat niiden etsimisestä. Tärkeintä on kannustaa pelaajia ajattelemaan itse. Odotan pelaajiltani vastuullisuutta, luotettavuutta, lojaaliutta ja sitä, että nämä ovat avoinna ottamaan tietoa vastaan. Annan heille vaikeita tehtäviä ja odotan, että he ratkaisevat ne itse.

Tiilet.

– Joukkue on kuin tiilitalo: pelaajat ovat tiiliä, joita valmentajan on käänneltävä saadakseen ne sopimaan yhteen. Kohtasimme finaaleissa Leijonan, joka oli muurannut taloaan jo kolme vuotta. Meille tuli täksi kaudeksi jopa 8–9 uutta pelaajaa. Minulla oli paljon hyviä tiiliä, mutta rakentamiseen käytettävä lyhyt aika loi ison haasteen. Kun pelaajia vielä oli monesta eri maasta, minulla oli käsissäni monenlaisia hyviä tiiliä, mutta eri valmistajilta!

Hiljaa hyvä tulee.

– Monen valmentajan mielestä asioiden pitää tapahtua kentällä mahdollisimman nopeasti. Olen eri mieltä! 90 prosenttia tilanteista on sellaisia, että pelaajien pitää ymmärtää, milloin heidän pitää kiihdyttää tai hidastaa, syöttää tai pitää palloa, ja niin edelleen.

Laiva ja peräsin.

– Menestys koostuu lukemattomista pienistä tekijöistä. Ajattele suurta valtamerilaivaa. Miten iso se onkaan, mutta miten pieni osa, peräsin, määrää suunnan. Meillä yksi sinänsä pieni mutta tärkeä asia on, että jokainen pelaaja allekirjoittaa jokaisessa tapahtumassa läsnäolosopimuksen: nimi ja saapumisaika. Tämä on ennen kaikkea henkinen asia; allekirjoituksella teet itsesi kanssa sopimuksen, että olet henkisesti läsnä. Tämä on yksi monista omista kokeiluistani. Mitään ei saavuta, jos ei kokeile. Hyvä idea on tärkein, ja se jalostuu kasasta ideoita.

Ensin on ihminen.

– Haluan opastaa pelaajiani paremmiksi ihmisiksi. Mielestäni onkin oltava ensin hyvä mies, hyvä ihminen, jotta voi olla hyvä pelaaja. Puhun pelaajien kanssa paljon asioista, jotka eivät kosketa futsalia. Valmentajan ja pelaajien suhteen on oltava ensisijaisesti henkilökohtainen, vasta toiseksi ammatillinen. Usein pelaajat ovat kuin sotilaat juoksuhaudoissa. Minun pitää saada pelaajat avoimiksi, jotta näen näiden pelot ja heikkoudet. Vasta sitten pystyn tukemaan ja auttamaan heitä ja rohkaisemaan tulemaan pois ”tunnelista”.

– Usein ajatellaan, että valmentaja on hierarkiassa pelaajia ylempänä. Itsekin aluksi näyttelen tärkeää, ja pelaajat katsovat minua ylöspäin. Mutta asiahan on juuri päinvastoin. Pelaajat ovat tärkeämpiä kuin valmentaja. He tekevät asioita, kuten valmentaja on neuvonut. Mutta päämäärä on yhteinen. Sanon aina pelaajilleni, että jos häviämme, otan vastuun, sillä en ole pystynyt auttamaan heitä tarpeeksi hyvin.

Ikuinen oppiminen.

– Olen päässyt oppimaan futsalia parhailta, kuten Javier Lozanolta, Jesus Velascolta, Jesus Candelasilta ja Venancio Lopezilta. Kokeneimmilta oppii eniten. Haluan olla jonakin päivänä heidän tasollaan, mutta tarvitsen lisää kokemusta. Oppiminen on prosessi, joka ei koskaan lopu. Touko-kesäkuussa vietän kuukauden Espanjassa El Pozo Murcian akatemiassa, joka on yksi maailman parhaista. Uskon olevani valmis seuraavalle portaalle.

Unelmat.

Seuraa unelmiasi – ja tee töitä niiden saavuttamiseksi. Unelmat eivät toteudu ilman työtä. Ajattele vain tätä päivää, älä huomista tai ensi viikkoa, ja yritä tehdä tästä paras päiväsi tekemällä itse parhaasi.

Jumala.

Uskon 100-prosenttisesti jumalaan. Jumala on jotakin, mitä ei voi nähdä tai koskettaa, mutta sen voi tuntea. Jos jumala ei halua minun tekevän jotakin, se ei onnistu. Jos tekee hyviä tekoja, ajattelee ja toivoo hyvää, jumala avaa oven ja hyviä asioita tapahtuu. Tunnen hänen energiansa ja seuraan sitä tunnetta. Uskon häneen; hän tukee ja johdattaa minua.