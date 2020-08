Kuninkuusravit avattiin suosikkien tahtiin – debytantti haastoi suosikin kuningatarkilvan avauksessa

Seinäjoella ravattiin kuninkuus- ja kuningatarkilvan avausmatkat. Tammojen kisassa Aurotar meinasi järjestää jättiyllätyksen.

Molemmat osakilpailut käynnistyivät lauantaina 2 100 metrin kilpailulla. Ensin estradin valtasivat tammat.

Kahtena viime vuonna ennen päätösmatkaa kokonaiskilpailua johtanut Virin Camilla kiihtyi odotetusti johtopaikalle. Tänä vuonna voimia yritetään selvästi säästää sunnuntain päätösmatkalle, sillä keulahevosta ohjastaneelle Hannu Torviselle kelpasi takarivistä loistavasti läpi päässeen Liisa Tulilinnun vetoapu.

Suursuosikki Hetviinaa ohjastanut Antti Tupamäki oli pakotettu ajamaan pitkä kiri hevosellaan, mutta se ei tamman menoa haitannut. Se eteni pontevin askelin ulkoratoja pitkin kärkitaistoon. Suosikin vetoavusta nautiskeli kisassa debytoinut Aurotar, jonka Tuomo Ojanperä käänsikin lopussa ohitusyritykseen. Hetviina ei kuitenkaan laskenut yllätystä hakenutta haastajaa edelleen, vaan nappasi suosikin viitan entistä tiukemmin harteilleen.

– Mietin jo kiriin lähtiessä, että olisi vielä hetki pitänyt peesata, edesmenneelle isälleen, Hetviinan entiselle valmentajalle Risto Tupamäelle voiton omistanut Tupamäki kertasi. – Tämä on ainoita asioita, minkä takia tätä tehdään, että joskus pääsisi täällä (Kuninkuusraveissa) pärjäämään.

Viime vuoden ravikuningatar Vieskerin Virva ei ole tänä vuonna lainkaan kisassa mukana. Toissa vuoden ravikuningatar Akaasia sen sijaan on, mutta sen avausmatka oli suuri pettymys. Tamma juuttui kiihdytyksessä kolmannelle radalle, ja laukka pilasi pelin lopullisesti.

– Hevoselle ei käynyt mitään. Akaasialla on kaikki hyvin ja huomenna uusi päivä, ohjastaja Markku Hietanen kertoi epäonnistuneen kisan jälkeen.

Kuninkuuskilvassa poisjäänti

Kuninkuuskilvassa jo konkarin asemassa oleva Camri joutui jättäytymään pois kisasta jo ennen avausmatkaa. Viime vuonna neljänneksi sijoittunut ori oli aristellut vasenta etujalkaansa, eikä siksi lähtenyt mukaan kovaan koitokseen.

Itse kilpailu sujui Evartin hallinnassa. Pihtiputaalaisen Antti Ojanperän valmentama ja samalla kunnalla asuvan Santtu Raitalan ohjastama suosikki ravasi keulapaikalla ja ylitti maalilinjan ensimmäisenä, vaikka viime vuoden kuninkuuskilvan kolmonen Caijus hengitti tiukasti niskaan, ja hallitseva ravikuningas Tähen Toivomus kiri kovaa ulkoratoja pitkin.

– Tapasin Evartin ensimmäistä kertaa, kun se oli vielä varsa, Suomen ohjastajatilastoa johtava Raitala muisteli. – Ei siitä pienestä pötkylästä osannut silloin vielä arvella, millainen hevonen siitä tulee. Evartti on tosi hieno hevonen, ja niin on ihmisetkin sen takana. Tämä on osa isompaa tarinaa.

Tähen Toivomuksen ohjastaja Henri Bollström oli varsin tyytyväinen hallitsevan ravikuninkaan suoritukseen.

– Hevonen oli loistava, kuski kehui. – Loppua tultiin tosi kovaa. Pieni kankeus siinä vielä oli, mutta eiköhän se ole parempi huomenna, jolloin meillä on loistopaikkakin.

Kuninkuus- ja kuningatarkilvan loput kaksi matkaa juostaan sunnuntaina.

Nelivuotiaille suomenhevosille rajattu Pikkuprinssi päättyi Kinderin voittoon. Oria valmentaa Aimo Vuorisalo, jonka kummipoika Hannu Torvinen ohjasti kymppitonnin arvoisen voiton.

Montéssa eli raviratsastuksessa suomenhevosten Suomen mestaruuden vei Niemen Eemil, jota ohjasti Noora Hirvimäki.