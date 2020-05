Kuortane peri gp-sarjassa Joensuun paikan – yleisurheilun urheilukoulu- ja kisatoiminta pääsee vauhtiin kesäkuussa

Yleisurheilun alustavaan kotimaiseen kilpailukalenteriin tulee muutoksia. Niistä päätti keskiviikkona kokoontunut Urheiluliiton (SUL) hallitus.

Perinteinen Kuortane Games siirtyy koronaviruspandemian vaikutusten vuoksi juhannukselta elokuun alkuun. Kuortane Games korvaa yleisurheilun gp-sarjassa kesäkuun alusta peruuntuneen Joensuun gp-tapahtuman.

Gp-kisoja on 1. elokuuta kisattavan Kuortaneen tapahtuman lisäksi kalenterissa kolme: Jyväskylässä 8. heinäkuuta, Lahdessa 15. heinäkuuta ja sarjan päätteeksi Espoossa 5. elokuuta.

Gp-kilpailut televisioi Yle, joka näyttää kotimaisen yleisurheilukauden kohokohdista elokuussa myös Turun kansainvälisen Paavo Nurmi Gamesin, niin ikään Turussa järjestettävät Kalevan kisat ja Helsingin Tähtikisat.

Syyskuussa kilpailukalenterissa suuria tapauksia ovat Tampereella Ruotsi-maaottelu, SM-viestit Kotkassa ja SM-maastojuoksut Kurikassa.

Kisakauden uutuus ovat muutaman lajin ympärille rakennetut teemakilpailut. Pääkaupunkiseudulla tai Tampereella järjestettäviä kaksipäiväisiä teematapahtumia on kesän mittaan kaksi, 26.–27. kesäkuuta ja 22.–23. heinäkuuta.

– Teemakisat järjestetään joko kahtena päivänä yhdellä paikkakunnalla tai niissä voidaan kilpailla yhtenä päivänä kahdella paikkakunnalla samaan aikaan, kertoi toimitusjohtaja Harri Aalto Urheiluliiton Facebook-Livessä.

Kisatoiminta käyntiin kesäkuun puolella

Yleisurheilun tulevaisuuden kannalta merkittävää on, että valtioneuvosto ilmoitti maanantaina alle kymmenen hengen rajoituksen nousevan joukkokokoontumisissa kesäkuun alusta alle 50 henkeen.

– Se on urheilukoulujemme toiminnan kannalta merkittävä asia, Aalto sanoi.

Toukokuun ajan harjoittelussa on otettava huomioon tiukat rajoitukset.

– On toimittava alle kymmenen hengen ryhmissä. Harjoittelu jatkuu aktiivisesti pienryhmissä, viranomaissuositukset huomioiden, Aalto kertasi.

Yleisurheilun kilpailutoiminta on kokoontumisrajoitusten takia toukokuun loppuun saakka pysähdyksissä.

– Kesäkuun alussa voidaan varmaan järjestää pienimuotoisia kisoja. Odotamme viranomaisten tarkempia tulkintaohjeita hallituksen suosituksista. Odotamme aluehallintoviraston linjausta, Aalto kertoi.

Urheilijoilla kova palo näyttää

Vaikka yleisurheilukauden huipennuksiksi suunnitellut Tokion olympialaiset ja Pariisin EM-kisat väistyivät koronaviruksen tieltä, suomalaisurheilijoilla on kova into päästä näyttämään osaamistaan kilpakentille.

– Urheilijamme ovat päässeet harjoittelemaan kohtuullisen hyvissä oloissa. Innovatiivisuutta on poikkeusoloissa käytetty hyväksi. On luottavainen olo, että urheilijoillamme on kaikki mahdollisuudet tehdä hyvää tulosta, Urheiluliiton valmennuksen johtaja Kari Niemi-Nikkola uskoi.