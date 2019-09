Painin kaksinkertainen EM-pronssimitalimies Elias Kuosmanen väänsi maanantain keräilyotteluihin painin MM-kisoissa Kazakstanin Nur-Sultanissa.

Kuosmasen ylivoimaisella pistevoitolla (10–0) toisella kierroksella päihittänyt Armenian olympiakultamitalimies Artur Aleksanian voitti 97-kiloisten lohkonsa. Tämä tiesi Kuosmaselle MM-painien jatkumista.

Avauskamppailussaan sunnuntaina Kuosmanen kukisti pistein Venezuelan Lluillys Perez Moran. Aivan kuin kohtalo olisi laittanut miehet vastakkain, sillä vuosi sitten Budapestin MM-kisoissa "takki auki" paininut Kuosmanen hävisi samaiselle Venezuelan jätille.

– Olihan se hassu sattuma, että sama Venezuelan mies arvottiin vastaani. Olin kyllä innoissani, sainhan mahdollisuuden kuitata vuoden takaisen hölmöilyni. Pystyin kuittaamaan ja pystyin nyt riittävään hyvään painiin. Minulla oli koko ottelun ajan turvallinen olo. Sain rullin lähtemään hyvin, Kuosmanen kertoi.

Armenian mies Aleksanian taas oli Kuosmasta paljon parempi.

– Selkäsauna tuli toisessa matsissa, mutta matsini jatkuvat maanantaina. Vastassani tuolloin on Valko-Venäjän mies, joka on kova. Joskin kova olen minäkin. Odotettavissa on tulikivenkatkuinen kamppailu, Kuosmanen sanoi.

Hietaniemi karsiutui

Nurmon Jymyn 36-vuotias rakennusmies Rami Hietaniemi koki kovia MM-Kazakstanin hurjassa molskimelskeessä. Puolan Arkadiusz Kulunycz osoittautui niin vahvaksi mieheksi ettei 87-kiloinen Hietaniemi saanut painiaan kasaan. Ei etenkään matossa. Hietaniemeä kymmenen vuotta nuorempi Kulunycz voitti eteläpohjalaispainijan numeroin 9–2.

Hietaniemi putosi MM-matolta yhden ottelun jälkeen.

– Mattopainini vuoti pahoin. Mattoa on nyt siksi treenattava tosi paljon. Junttanostoni jäi vajaaksi, se harmittaa yhä, Hietaniemi viestitti.

"Krekon" (kreikkalais-roomalaisen painin) vastuuvalmentaja Marko Yli-Hannuksela tiivisti painisunnuntain näin:

– Rami oli vaatimaton. Elias otti alkuun rutiinivoiton. Toisessa matsissa Armenian mies oli parempi. Elias tosin lähti tomerasti taistelemaan, Yli-Hannuksela mainitsi.