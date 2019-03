Kurinalainen Oilers ryösti kotiedun Happeelta

6 Happee

10 Oilers

Hyvävireinen Happee lähti kotijoukkueena pienenä suosikkina puolivälieräsarjan avauskamppailuun Esport Oilersia vastaan. Espoolaiset olivat sisäistäneet pudotuspelipalloilun lainalaisuudet hirviryhmää nopeammin ja kirjoittivat pudotuspeliparin ensimmäisen näytöksen käsikirjoituksen uuteen uskoon. Oilers voitti ottelun maalein 6–10.

Oilers pelasi läpi pelin Happeeta kurinalaisemmin ja oli maalipaikoissaan tehokas. Avauserässä hirvilauma oli vastaantulijana Oilersin etuvaloissa ja Happee sai olla tyytyväinen ensimmäisen erätauon maalin takaa-ajoasemaansa.

Happeella oli liikaa ongelmia puolustukseen palaamisen kanssa ja vierasjoukkue rokotti ison osan maaleistaan nopeista vastahyökkäyksistä tai niiden jälkitilanteista vielä organisoitumatonta Happee-puolustusta vastaan.

– Tärkeä voitto. Ehkä puristettiin hetken mailaa alussa, mutta nopeasti löysimme rentouden. Pelasimme viisaasti pallon kanssa ja kun tuli paikka, niin tehtiin maali, tehoin 2+1 pelannut Oilers-sentteri Justus Kainulainen summasi avausväännön sävelet.

Happee otti ottelun toisessa erässä isännän paikan ja pelasi erän puolivälistä alkaen kolmannen erän alkuun ottelun parasta peliään.

Jami Manninen toi kakkoserän puolivälin jälkeen Happeen maalin päähän nopealla ja tarkalla etuyläkulmaan suuntautuneella ylivoimamaalillaan. Mika Kohonen väläytteli kylmäpäistä ratkaisukykyään 37 sekuntia ennen viimeistä erätaukoa, kun hän toi Happeen pelissä tasoihin vastustamattomalla rangaistuslaukauksellaan.

– Oilers oli parempi tai ainakin tehokkaampi. Kun peliä ratkottiin, niin he olivat myös vähän järkevämpiä. Päästimme liikaa vastaiskumaaleja. Kevät on sitä aikaa, kun pitää oppia nopeasti ja kovien pitää olla kovia. Tässä tarinassa on aika monta sivua vielä kirjoittamatta, torstain Happee-onnistujiin tehoilla 1+1 lukeutunut Mika Kohonen sanoi.

Happee-lauma voikin ottaa Kohosen otteista mallia. Joukkue pyrki hakemaan viihdyttävään pelityyliinsä kuuluvia näyttäviä maaleja, mutta tässä vaiheessa kevättä on annettava sijaa myös kylmän viileälle ja suoraviivaiselle tehokkuudelle.

Oilersin kaltaista tiivistä joukkuetta vastaan ylimääräiset namupassit kostautuvat epäonnistuttuaan nopeasti omassa kenttäpäädyssä. Maalinteko-ongelmiin Happee tuskin tänä keväänä kuitenkaan kaatuu, mutta kahden suunnan pelaamisessa jäi vielä parannettavaa.

Torstaina espoolaiset olivat pari askelta edellä niin ottelun alussa kuin kamppailun kolmannessa erässä, johon lähdettiin vielä 5–5 -tasatilanteesta. Ottelun kaksi viimeistä maalia Oilers ampui tyhjään maaliin.

Puolivälieräsarja jatkuu maanantaina Espoon Tapiolassa.