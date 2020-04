Kuukausi sulkua takana – eurooppalaisen jalkapallon odotus jatkuu

Pääsiäissunnuntaina tuli kuluneeksi kuukausi siitä, kun Euroopassa viimeksi pelattiin jalkapalloa täysille katsomoille. Kuukausi on kulunut koronaviruspandemian luomassa kaaoksessa, eikä kuningaslajissakaan kukaan osaa sanoa, milloin palloa taas potkitaan.

Maaliskuun 12. päivän iltana 50 000 katsojaa seurasi Glasgow'n Ibrox-stadionilla, kun kotijoukkue Rangers hävisi Eurooppa-liigassa Lukas Hradeckylle ja tämän saksalaisseuralle Leverkusenille. Muut tuon illan ottelut tahkottiin tyhjyyttään kaikuvien lehtereiden edessä, tai jätettiin kokonaan pelaamatta. Italiassa tuolloin oli jo noustu yli tuhannen koronaviruskuoleman.

Tuosta eteenpäin 31 päivää, ja kuolleisuuslukemat ovat synkkiä ympäri Euroopan. Italia, Espanja, Ranska ja Britannia ovat karmean listan kärkipäätä, eikä näissä jalkapallon suurvaltioissa ole tietoa, milloin pelejä voitaisiin pelata edes tyhjille katsomoille, saati sitten yleisön kanssa. Karulla kuukaudella on myös psykologisia vaikutuksia: moni voi tulla tulevaisuudessakin toisiin ajatuksiin siitä, lähteäkö katsomaan peliä suurten ihmisjoukkojen sekaan.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on kaikesta huolimatta säilyttänyt uskoaan. Liitto pyörittelee mahdollisuutta päättää kesken olevat kaudet niinkin myöhään kuin heinä- ja elokuussa, jos on pakko. Kausien hylkääminen on jäänyt epätodennäköiselle asteelle: Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin on todennut, että Englannin Valioliigassa hilkulle ensimmäisestä kansallisesta mestaruudestaan 30 vuoteen jäänyt Liverpool "ei missään nimessä" saa menettää mestaruutta kauden mitätöimisellä.

– Jos pelejä ei pystytä pelaamaan, silloin on löydettävä jokin keino, Ceferin on painottanut ratkaisun hakemista, vaikka väkisin.

"Kriittinen tilanne"

Jalkapallopäälliköt puristelevat paineissa, mutta viesti lajin toimijoilla on ollut alusta alkaen selvä: jalkapallo on, kaikesta suuruudestaan huolimatta, nyt pieni juttu.

– Yksikään peli, yksikään sarja, yksikään liiga ei ole sen arvoinen, että yhtään ihmishenkeä voidaan asettaa riskiin. Olisi enemmän kuin vastuutonta pakottaa kilpailuja jatkamaan, jos asiat eivät ole sataprosenttisen turvallisia, Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino on sanonut.

Ja ne pääosatähdet eli pelaajat ovat samaa mieltä.

– En huolehdi (pelien jatkumisesta). Ajattelin ensi sijassa perhettäni, ja sitten sitä, että tämä juttu saadaan järjestykseen. Tämä on kriittinen tilanne, ranskalaisen jättiseuran PSG:n Pablo Sarabia paaluttaa kollegojensa mietteitä

Silti, kuten jalkapallossa aina, taustalla vaikuttavat valtavat rahasummat. Valioliigan seuroilla pelaamatta jääneiden pelien korvaussumma tv-yhtiöille olisi tietojen mukaan noin 870 miljoonaa euroa.

Moni miettii, muuttuuko jalkapallo jopa perustavanlaatuisesti koronakriisin tuomien taloushaasteiden myötä.

– Talous muuttuu, niin jalkapallokin. Ehkä paremmaksi, totesi paljon urallaan nähnyt ja kokenut Evertonin päävalmentaja Carlo Ancelotti.

Nähtäväksi jää, miten käy.