Kuusi heittäjää takaa sopivan rytmin – Etelätalon ja Kuuselan kilpailu kiristyy

Lassi Etelätalo vai Toni Kuusela? Toinen heistä pääsee mukaan syys-lokakuun vaihteessa järjestettäviin yleisurheilun MM-kilpailuihin Dohaan.

Kumpikin on ylittänyt tulosrajan 83 metriä, ja Ruotsi–Suomi-maaottelun sunnuntain keihäskilpa on ratkaiseva keskinäisessä otatuksessa. Viimeiset urheilijavalinnat Dohaan tehdään 2. syyskuuta.

Kuusela väläytti kesäkuun alussa ennätyksellään 83,40, mutta Etelätalo paiskasi elokuun alussa Suomen mestariksi tuloksella 84,11.

– Viime viikonloppuna Espoon gp-kilpailussa kroppa tuntui hyvälle, mutta vastatuuli vaikeutti. Myös tänä viikonloppuna voi heittää pitkälle, Etelätalo ennakoi maaottelua.

Espoossa tulostaso jäi alhaiseksi, ja Etelätalo oli toinen tuloksella 78,66. Kuusela oli viides 77,37 kantaneella heitollaan.

Maaottelun keihäskilvassa on vain kuusi osallistujaa, joten suoritusten välit jäävät lyhyiksi.

– Kuusi on ihan hyvä, koska pysyy tuntuma heittämiseen. Espoossa oli 11 heittäjää ja välissä aitajuoksuja ja muita. Siellä tuli liian pitkät välit heitoille, Etelätalo mietiskeli.

"Heittäjällä on aina pientä kremppaa "

Etelätalon ja Kuuselan tietä kohti MM-kilpailuja helpotti se, että seitsenkertainen aikuisten arvokilpailumitalisti Tero Pitkämäki ilmoitti luopuvansa MM-paikan tavoittelusta. Pitkämäki ei ole kilpaillut tällä kaudella ja kuntouttaa vielä itseään viime vuoden polvileikkauksen jäljiltä.

Myös Etelätalo ja Kuusela ovat urallaan kokeneet keihäänheiton raakuuden. Etelätalo osaa arvostaa tämän hetken tilannettaan, kun takavuosien loukkaantumiset eivät enää kiusaa.

– Heittäjällä on aina pientä kremppaa, mutta vuodenvaihteesta asti ei ole jäänyt heittoharjoituksia eikä kilpailuja väliin, leppoisa Etelätalo jutteli.

Jo alkukesästä Etelätalo väläytti tuloksella 81,95 ja vahvisti paluunsa keihäshuipulle Kalevan kisojen tuloksella 84,11.

Suomen kolmas keihäsmies Tukholman maaottelussa on Oliver Helander, joka on valittu Antti Ruuskasen tavoin MM-kilpailuihin. Sunnuntaina Suomella riittää kirittävää, kun Ruotsi on edellä miehissä 105–99 ja naisissa 104,5–100,5.