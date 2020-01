Kykkänen ja Forsström jäivät avauskierrokselle Romaniassa

Julia Kykkänen ja Susanna Forsström karsiutuivat toiselta kierrokselta naisten mäkihypyn maailmancupin kisassa Romanian Rasnovissa lauantaina. Kykkänen oli avauskierroksen 32:s hypättyään HS97-mäessä 80 metriä. Eroa viimeiseen jatkopaikkaan eli 30. sijaan jäi kolme pistettä.

Forsström hyppäsi 71 metriä ja oli 40 hyppääjän joukossa 38:s.

Kisan voittoon hyppäsi Itävallan Chiara Hölzl, joka nousi kahdeksan kisan jälkeen maailmancupin kärkeen. Rasnovissa kolmanneksi sijoittunut Itävallan Eva Pinkelnig on pisteen päässä.

Kykkänen on cup-pisteissä jaetulla 38. sijalla kahdeksalla pisteellään. Hän on yltänyt pisteille vain kahdessa kisassa. Forsströmillä on kolme pistettä, ne tulivat kauden avauskisasta.

Rasnovissa hypätään cup-kisa myös sunnuntaina.