Kykkänen ja Forsström käynnistelevät urakkaansa Seefeldin normaalimäessä

Julia Kykkänen ja Susanna Forsström edustavat tänään Suomea Seefeldin MM-kisojen mäkihypyssä. Naisten normaalimäen karsinta alkaa kello 16 Suomen aikaa ja kilpailu kello 17.15.

Kilpailu järjestetään Seefeldin Toni Seelos -mäessä. Kykkänen määritteli hyppyrimäen tyypillisesti itävaltalaiseksi.

– Pitkä, loiva ylämäki ja pitkä keula, Kykkänen selitti Toni Seelos -mäen luonnetta.

Maanantain harjoituksissa Kykkänen ponnisti neljä hyppyään tasaisesti 80,5–89,5 metriin. Forsström pääsi neljännellä yrityksellä 85,5 metriin.

– Asento oli harjoituksissa aika menevä. Siitä on helppo lähteä työstämään ponnistusta, Kykkänen kertoi.

– Ponnistus oli osin aikaisessa, mutta laitetaan kisassa kohdalleen.

Forsström paransi joka kierroksella, kun hän ponnisti hyppynsä 76,5 metriin, 78,5 metriin ja 79 ja 85,5 metriin.

– Ensimmäisen harjoitusosion kaksi hyppyä olivat hakemista, mutta viimeisellä sain jo hyvän tuntuman mäkeen, Forsström kertoi.

– Hyppy on nyt sillä mallilla, että on kiva hypätä. Tavoitteena on kilpailla täällä kauden parhaalla tasolla. Sijoitustavoitetta en laita.

Kykkänen ja Forsström osallistuvat myös miesten ja naisten sekajoukkueiden kilpailuun lauantaina.