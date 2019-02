Kykkänen ja Forsström tottuivat äkkiä Seefeldin mäkeen

Mäkihyppääjät Julia Kykkänen ja Susanna Forsström sopeutuivat nopeasti Seefeldin MM-kisojen HS109-mäkeen maanantain harjoituksissa. Kykkänen pommitti neljä hyppyään tasaisesti 80,5–89,5 metriin. Forsström liiteli neljännellä yrityksellä 85,5 metriin.

– Ei tullut superonnistumisia, muttei myöskään pettymyksiä. Molemmat hyppäsivät omalla harjoitusten perustasollaan, mäkivalmentaja Ossi-Pekka Valta arvioi päivää.

Kykkänen määritteli hyppyrimäen tyypillisesti itävaltalaiseksi.

– Pitkä, loiva ylämäki ja pitkä keula, Kykkänen selitti mäen luonnetta.

Kymmenen vuotta arvokisoja kolunnut Kykkänen on uusinut täksi kaudeksi laskuasentonsa. Harjoituksissa hänen vauhtinsa ylämäessä koheni joka hypyllä. Neljännellä kierroksella hän oli ylämäessä 11:nneksi nopein.

– Asento oli harjoituksissa aika menevä. Siitä on helppo lähteä työstämään ponnistusta, Kykkänen kertoi.

– Ponnistus oli osin aikaisessa, mutta laitetaan kisassa kohdalleen.

Forsström paransi joka hypyllä

Kolmansissa MM-kisoissaan kilpaileva Forsström paransi joka kierroksella, kun hän ponnisti hyppynsä 76,5, 78,5, 79 ja 85,5 metriin.

– Ensimmäisen harjoitusosion kaksi hyppyä olivat hakemista, mutta viimeisellä sain jo hyvän tuntuman mäkeen, Forsström kertoi.

– Hyppy on nyt sillä mallilla, että on kiva hypätä. Tavoitteena on hypätä täällä kauden parhaalla tasolla. Sijoitustavoitetta en laita.

Valta todisti harjoituksissa naisten tason kohentuneen.

– Naisten taso on mennyt hirveästi eteenpäin, ja kärki on tasoittunut. Tulee tasokas kilpailu, Valta ennakoi.

Kilpailun suosikiksi hän veikkasi maailmancupia johtavan Norjan Maren Lundbyn, jolla on kauden maailmancupista yhdeksän voittoa.

Saksalaiset haastavat olympiavoittajan

Lundby on voittanut kahdeksan cupin yhdeksästä viime kilpailusta. Sarjan ainoa stiblu oli Ljubnon kilpailun kakkostila 10. helmikuuta.

Olympiavoittaja Lundbyn haastajiksi Valta veikkasi saksalaishyppääjiä Katharina Althausin johdolla. Olympialaisissa hopealle jäänyt Althaus otti alkukaudesta kolme voittoa maailmancupissa ennen kuin Lundby sai hyppynsä liitoon.

Naisten normaalimäen karsinta hypätään keskiviikkona kello 16 Suomen aikaa. Kilpailu alkaa kello 17.15.

Kykkänen ja Forsström kilpailevat Seefeldin MM-kisoissa myös miesten ja naisten sekajoukkueiden kilpailussa lauantaina.