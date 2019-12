"Kyllä tämä on turhauttavaa" – Lauri Markkasen ja Bullsin heittopeli oli jäässä kotitappiossa Hornetsille

Sekä Chicago Bulls että Charlotte Hornets kirjauttivat NBA-koripallokauden alhaisimman pistemääränsä, mutta Charlotte oli kahdesta huonosti heittäneestä joukkueesta parempi ja haki vierasvoiton Chicagosta pistein 83–73. Lauri Markkanen on joulukuussa parantanut heittopeliään surkean alkukauden jälkeen, mutta vajosi Charlottea vastaan joukkuekavereiden tavoin heittolamaan.

Markkanen keräsi 10 pistettä heittotarkkuudella 4/12 ja hänen plus/miinus -saldonsa –10 oli joukkueen toiseksi huonoin sentteri Wendell Carter Juniorin (–17) jälkeen.

– Kyllä tämä on turhauttavaa, mutta me emme voi roikottaa päätämme. Huomenna on peli, ja kaikkien pitää olla terävinä ja valmiina, joten tästä täytyy oppia ja katsoa mitä voimme tehdä paremmin huomenna, Markkanen sanoi NBC Sportsille.

Markkanen viittasi lauantai-iltaan, jolloin liigan kärkijoukkueisiin kuuluva Los Angeles Clippers vierailee Chicagossa.

Hornets murskaava levypalloissa

Bulls heitti seitsemän ensimmäistä pelitilanneheittoaan ohi, ja joukkueen pelitilanneheittoprosentti oli vain 30. Bulls on kuluvan NBA-kauden ainoa joukkue, joka on jäänyt kokonaisen ottelun heittoprosentissaan 30:een – ja se on tapahtunut kahdesti.

Charlottekaan ei päässyt heittotarkkuudessaan kuin 38 prosenttiin, mutta vei levypallot murskaavasti 60–45. Markkanen sai neljä levypalloa.

– He laittoivat monta kaveria (hyökkäyslevypalloihin.). Meidän pitää sulkea paremmin. Minusta me puolustimme hyvin, mutta meidän täytyy saada ensimmäinen levypalloa ja rajoittaa heidän kakkosmahdollisuuksiaan, Markkanen sanoi.

Bullsin päävalmentaja Jim Boylen myönsi joukkueensa heittopelin yskivän.

– Meillä oli vaikeuksia hyökkäyspelissä. Hyökkäyksestämme on puuttunut tasaisuus, ja sitä tarvittaisiin, Boylen sanoi.

Päävalmentaja löysi kauden 18. tappiosta hyvääkin.

– Puolustuksemme oli oikein hyvää, vaikka jouduimme puolustamaan ohiheiton jälkeen 63 kertaa. Ajatelkaa sitä, 63 heittoa ohi ja silti puolustuksemme oli siellä missä se oli. Olen ylpeä siitä, Boylen selvitti ESPN:lle.