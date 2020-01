Kyllönen karsiutui niukasti sprinttifinaalista

Anne Kyllösen ja Iivo Niskasen välieräpaikat olivat suomalaishiihtäjien parhaat saavutukset Tour de Skin perinteisen hiihtotavan sprintissä sunnuntaina.

Kyllönen oli välierässään kolmas, karsiutui niukasti loppukilpailusta ja päätyi sijalle seitsemän.

– Kokonaisuudessaan positiivinen fiilis, mutta samalla harmittaa, kun toiset hiihtäjät ovat nyt finaaliviivalla, Kyllönen maisteli päivän satoa.

Kyllönen arveli tehneensä välierässä pienen virheen, kun ei hiihtänyt lähtöä rohkeammin.

– Ensimmäiseen nousuun olisi pitänyt lyödä kovempaa, Kyllönen arveli.

Kyllönen lähtee sunnuntain yhteislähtöön Tourin kokonaiskilpailun sijalta 17. Kokonaiskilpaa johtava Therese Johaug starttaa Alpe Cermisin rankkaan nousuun suosikkina. Astrid Uhrenhold Jacobsen ja Ingvild Flugstad Östberg yrittävät järjestää Norjalle kolmoisvoiton pudottamalla Venäjän Natalia Neprjajevan palkintosijoilta.

Sprintin puolivälierissä karsiutunut Kerttu Niskanen on Suomen naisista parhaissa asemissa 14:ntenä ennen kilpailusarjan päätösosuutta. Hän on jäänyt kärjestä lähes kolme ja puoli minuuttia. Kyllösen ero kärkeen on neljä minuuttia.

Niskasella oli sprintissä erinomainen mahdollisuus välieräpaikkaan, mutta hän erehtyi lähtemään loppusuoralle omaa latua. Peesitilaisuus jäi häneltä hyödyntämättä.

– Olisi pitänyt lähteä imusta loppukiriin. Se jäi tympäisemään, Niskanen tunnusti.

Raskain osuus jäljellä

Sekä Kyllönen että Niskanen uskovat, että voimat riittävät myös rankkaan kymmenen kilometrin nousuetappiin.

– Eilen oli vähän energiavajetta, mutta tänään hiihto tuntui taas teknisesti helpolta, Kyllönen kertoi.

Niskanen on kilpaillut Tourilla tasaisesti ja luottaa kestävyyden riittävän loppuun asti.

– Väsymys ei paina. Tuntuu, että virtaa riittää, Niskanen vakuutti.

Päätöskilpailussa hiihdetään 2,5 kilometriä tasaisella ennen kuin letka lähtee kapuamaan Alpe Cermisiä. Siirtymätaival on sääntöjen vastaisen kapeaa uraa, joka uhka sumputtaa hiihtäjät. Rinteessä ohitustilaa pitäisi olla riittämiin vapaan hiihtotavan kilpailussa.

– Kisa alkaa todenteolla vasta nousun alussa, Niskanen ennusti.

Vilma Nissinen kaappasi sprintin 16:nnesta sijasta kauden ensimmäiset maailmancupin pisteensä ja Tourin parhaan sijoituksensa.

– Kauden ensimmäiset pisteet tuntuvat hyvältä, vaikken osannut odottaa niitä perinteisen sprintistä. Tämä ja Toblachin kymppi ovat olleet kiertueen parhaat hiihtoni, Nissinen arvioi.

– Aika innolla odotan huomista kilpailua ja Alpe Cermisin nousua. Kiva nähdä, mihin sykkeet nousevat. Hiihtämällä syke on noussut aiemmin parhaimmillaan 190:ään.