Kylmän ja sateisen Bostonin maratonin voitot Japaniin ja Yhdysvaltoihin

Japanin Yuki Kawauchi ja Yhdysvaltain Desiree Linden juhlivat ykkösinä 122. kerran juostulla Bostonin maratonilla maanantaina. Kylmässä ja sateisessa säässä kisatulla maratonilla Kawauchi peittosi miesten kisan mestaruutta puolustaneen kenialaisen Geoffrey Kiruin, ja Lindenista puolestaan tuli ensimmäinen Bostonin yhdysvaltalainen naisvoittaja sitten vuoden 1985.

– Tämä on elämäni upein päivä. Tämä on Boston, tämä on maailman mahtavin kisa, tänä vuonna jo neljä maratonia voittanut Kawauchi hehkutteli.

Linden jäi Bostonissa toiseksi vuonna 2011 vain kahden sekunnin erolla, ja hänellä oli aiemmilta vuosilta myös kaksi nelossijaa. Nyt kaikki meni nappiin, vaikka lämpötila olikin vain kolmessa asteessa ja vettä tuli kaatamalla.

– Koko kaupunki välittää tästä kisasta. Tällaisessakin surkeassa säässä ihmiset rakastavat tätä, Linden hymyili.