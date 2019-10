Kylmäverinen Josveis vakuutti varmoin ottein Seinäjoen raveissa

Seinäjoella märissä olosuhteissa ravattu T75-kierros sujui vahvasti Antti Ojanperän valmentamien ja Santtu Raitalan ajamien hevosten tahdissa, sillä kaksikon yhteistyö tuotti kolme voittoa.

Arvokkain niistä tuli kylmäveristen Kavioliigan osalähdössä, jota Raitalan ohjastama Josveis hallitsi varmoin ottein johtopaikalta. Team Ojanperän menestystä Kavioliigassa täydensi radoille paluuta tekevä valmentajan itsensä ajama Jokivarren Kunkku, joka oli pirteän esityksen jälkeen kolmas Joriinin kirittyä tallikaksikon väliin toiseksi.

– Josveis oli jälleen kerran loistava, vaikkei välttämättä ollut parhaimmillaan. Jokivarren Kunkku oli positiivisen hyvä, joten kaksikkoon ei voi olla kuin tyytyväinen, Antti Ojanperä sanoi.

Parivaljakon muut voittoajokit olivat Ronzon Face sekä Exaudio Vici, jotka molemmat hallitsivat lähtöjään varmaan tyyliin jättäen muut turvallisen matkan päähän.

– Ronzon Face oli hyvä ja Exaudio Vici oli odotetunlainen vahva jyrä 3 100 metrin matkalla, Ojanperä kehui.

"Voitto tuli todella helppoon tyyliin"

Kasvattajakruunun alkuerät ravattiin 4-vuotiaille hevosille. Tammojen lähdön voittoon ravasi koko matkan johdon jälkeen Hannu Torvisen ajama Daze. Oriiden ja ruunien lähdössä oli niin ikään keulapaikka valttia, kun Kari Rosimon ajama derbykakkonen Knows Best hallitsi siitä omaa lähtöään mielin määrin.

– Hevonen oli oikein hyvä, ja voitto tuli todella helppoon tyyliin. Knows Best on oikein hyvä kilpahevonen, jolla on hieno ajaa kilpaa, Rosimo hehkutti.

Lauantain suosikkipitoisen T75-rivin voittajiin lukeutui myös Morison, jonka Tapio Perttunen onnistui pitämään tällä kertaa ravilla koko matkan. Lämminveristen kovimmassa lähdössä pelisuosikki Sobel Conway joutui tyytymään kolmanteen tilaan, vaikka teki takaa joukon hänniltä kovan lopetuksen. Suosikin edelle jäivät keulasta voittoon ravannut Tommi Kylliäisen ohjastama Donato E. sekä Timo Korvenheimon hyvää päivää täydentänyt Jolly Roy. Korvenheimon voitto lakeudelta tuli nuorten sarjassa Santtu Raitalan ajettua Zirkoni Comeryllä päivän neljännen ykköstilansa.