KymiRingillä ajetaan MotoGP-kisa 2020, F1-mahdollisuus selvitetään

Kymenlaakson Iittiin valmistuvalla KymiRing-radalla on määrä ajaa ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan testit elokuun lopussa ja ensimmäinen MotoGP-kilpailu vuonna 2020. Kilpailun tarkka päivämäärä on edelleen auki.

– MotoGP on meille eräänlainen keihäänkärki koko KymiRing-hankkeessa. MotoGP:n promoottorin Dornan kanssa on sopimus, joka kattaa viisi kautta alkaen vuodesta 2020, Suomen Moottoriliiton puheenjohtaja Tapio Nevala kertoi keskiviikkona Helsingissä.

Iitin radan pituus on 4,5 kilometriä. KymiRing -yhtiön toimitusjohtajan Markku Pietilän mukaan rata on 80-prosenttisesti valmis. Lopullinen aikataulu radan käyttöön otolle saadaan elokuun lopun testiajojen jälkeen.

Projektiin on tähän mennessä käytetty noin 14 miljoonaa euroa. Käyttämättömiä valtionapuja on 4,6 miljoonaa, josta 4,1 menee varsinaiseen gp-rataan. Pietilän mukaan radan kokonaisbudjetti on vähän yli 20 miljoonaa euroa.

– Olemme saaneet vuoden aikana järjesteltyä yhtiön taloudellisen aseman niin hyvään malliin, että uskon aukkopaikkojen täyttyvän tavalla tai toisella aikataulussa. Valtion tuki on ollut noin seitsemän miljoonaa, mutta siinä ovat mukana menneet ja tulevat, Pietilä sanoi.

Myös KymiRingin mahdollinen sopivuus F1-radaksi selvitetään. Hanke on vasta alkumetreillään.