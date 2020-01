Kynttilät valaisivat Los Angelesin keskustaa Kobe Bryantin muistoksi – koripallolegendan kuolema kokosi fanit Staples Centerin ympäristöön

Kynttilät paloivat Los Angelesin kaduilla sunnuntai-iltana. Valokuvat ja pelipaita kertoivat, että ihmiset kokoontuivat keskustan kaduille ja Lakersin kotiareenan Staples Centerin ympäristöön kunnioittamaan helikopterionnettomuudessa kuollutta Kobe Bryantia.

Bryant, 41, oli Los Angelesin ja Lakersin suuri poika, koripallolegenda. Hän pelasi koko 20-vuotisen uransa seurassa, saavutti viisi NBA-mestaruutta ja kaksi olympiakultaa.

– Laker-valtio, koripallo lajina ja tämä meidän kaupunkimme eivät ole ennallaan ilman Kobea, Los Angeles Lakersin edellisen sukupolven mahtipelaaja Magic Johnson tviittasi.

– Rakastamme sinua ikuisesti numero 8 ja 24.

Bryant pelasi uransa alkupuolen numerolla kahdeksan ja lopun numerolla 24. Lauri Markkanen pelaa Chicago Bullsissa samalla numerolla, eikä sattumalta.

– Hänen takiaan pelaan numerolla 24, Markkanen kertoi Ylelle.

Bryantia, tämän 13-vuotiasta Gianna-tytärtä ja seitsemää muuta uhria kuljettanut helikopteri putosi Kaliforniassa Calabasasin kukkuloille kello kymmenen aikoihin sunnuntaiaamuna.

Alueella oli onnettomuushetkellä vankka sumu, mutta onnettomuuden syytä ei vielä tiedetä. Los Angelesin poliisi kertoi kuitenkin Los Angeles Timesille, että se katsoi lentosään kelvolliseksi vasta iltapäivän puolella ja aloitti lentotoiminnan vasta siinä vaiheessa.

Hurja kilpailija

Bryant kehittyi NBA-liigan ykköstähdeksi ja liigan ykköstähden Michael Jordanin seuraajaksi 2000-luvun alkupuolella. Kaksikkoa yhdisti valtava voitontahto ja ällistyttävä urheilullisuus. Keskinäinen kunnioitus kehittyi vuosien mittaan ystävyydeksi.

– Sanat eivät riitä kuvaamaan tuskaani. Rakastin Kobea ja hän oli minulle kuin pikkuveli, Jordan muisteli ystäväänsä sunnuntaina julkistetussa tiedonannossaan.

– Hän oli hurja kilpailija, luova ja lajin kaikkien aikojen suurimpiin kuuluva pelaaja. Hän oli myös ihmeellisen hieno isä, joka rakasti syvästi perhettään (vaimo ja neljä tytärtä).

Kaksikkoa alettiin verrata toisiinsa pian sen jälkeen, kun Bryant oli astellut lajin ykkösliigaan 1996. Bryantin tilastolukemat muistuttavat Jordanin lukuja. Kaksikko hallitsi taaksepäin kaatuvan hyppyheiton, jota oli liki mahdoton torjua.

Molemmilla oli lisäksi samanlainen kyky haastaa puolustajaansa, ja he olivat liigan hankalimpia puolustajia omassa kenttäpäädyssä.

Bryantin kilpailullisuus kuormitti valmentajia ja joukkuetovereita sekä ärsytti vastustajia. Samalla hän teki CBS:n koripallotoimittajan Sam Quinnin mukaan suuren palveluksen lajin seuraaville tähtipelaajille.

– Hän johti sukupolvea, jolla oli taakkanaan alituinen vertailu Jordaniin. Se ei poistu koskaan kokonaan, mutta emme enää tarvitse termiä "seuraava Jordan", koska meillä oli jo Kobe Bryant, Quinn arvioi Bryantin merkitystä.

Yltiöpäinen tavoite

Bryant jahtasi häpeilemättä Jordanin mainetta jo uransa alussa. Lakersin tuolloinen ykköstähti Shaquille O'Neal yritti säilyttää asemansa ja hillitä tulokkaan pöyhkeyttä, mikä toi joukkueeseen jännitteitä.

– Kobea kiinnosti vain yksi asia. Hän halusi kehittyä pelaajana niin hyväksi kuin mahdollista. Hänelle se tarkoitti Jordanin ja tämän saavutusten haastamista, Lakersin tuolloinen valmentaja Del Harris muistaa.

Bryantin kilpailuhenkisyyden uskottiin vaikeuttavan hänen elämäänsä koripallouran jälkeen. Ennuste ei toteutunut. Hän muun muassa valmensi Gianna-tyttärensä koripallojoukkuetta ja ansaitsi Oscarin kirjoittamastaan animaatiosta Dear Basketball – Rakas koripallo.

Eikä kilpailuhenkisyys hapattanut tunnelmaa, kun LeBron James ehti pudottaa hänet NBA:n pistetilastossa kolmannelta sijalta neljänneksi.

– Viet peliä eteenpäin King James. Kunnioitan sinua suuresti veli, Bryant tviittasi 15 tuntia ennen kuolemaansa.

Markkanen Ylelle: Hänen takiaan pelaan numerolla 24

NBA:n suomalaistähti Lauri Markkanen kertoi Ylelle olevansa järkyttynyt uutisesta. Bryant oli Markkaselle esikuva.

Suomen ensimmäinen NBA-ammattilainen Hanno Möttölä puolestaan kertoo Helsingin Sanomille Bryantin kuoleman olevan surullinen uutinen koko urheilevalle maailmalle.

– Olen ollut hänen suuri faninsa miljoonien muiden mukana. Hän oli esikuva sadoille miljoonille nuorille tytöille ja pojille, Möttölä kommentoi.

Helsingin Sanomien mukaan Möttölä on mahdollisesti ainoa suomalainen, joka on kohdannut Bryantin koripallokentällä.

"Tämä ei voi olla totta"

Sunnuntai-illan NBA-otteluissa osoitettiin kunnioitusta Bryantille. Ainakin osassa peleistä 24 sekunnin hyökkäyskellon ajan annettiin mennä umpeen pelaajien seistessä kentällä.

Illan Grammy-gaalassa muistettiin traagisesti kuollutta pelaajaa.

– Tämä ilta on Kobelle, useita ehdokkuuksia saanut Lizzo sanoi.

Kun tieto Bryantin kuolemasta levisi, sosiaalinen media täyttyi surunvalitteluista.

– Tämä ei voi olla totta, NBA-tähti Luka Doncic tviittasi.

Nykypelaajista myös esimerkiksi Joel Embiid muisteli Twitterissä Bryantia.

– En edes tiedä, mistä aloittaa. Aloin pelata koripalloa, kun näin Koben pelaavan 2010 finaaleissa. Tuo finaalisarja oli elämäni käännekohta. Halusin olla kuin Kobe. Olen niin surullinen tällä hetkellä.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja entinen presidentti Barack Obama lähettivät Twitterissä pahoittelunsa Bryantin kuolemasta.

"Yksi kaikkien aikojen parhaista"

Bryant on NBA:n kaikkien aikojen korintekijätilastossa neljäntenä 33 643 pisteellä. Vain päivää ennen Bryantin kuolemaa Lakersin nykyinen supertähti LeBron James ohitti hänet ja nousi kolmossijalle.

– Hän (Bryant) on yksi kaikkien aikojen parhaista koripalloilijoista, yksi kaikkien aikojen Lakerseista. Kaksi hänen pelipaitaansa on Staples Centerin katossa. Se on hullua, James sanoi ESPN:lle vain päivää ennen Bryantin kuolemaa.

Parhaalla kaudellaan 2005–2006 Bryant pussitti pistekeskiarvokseen huikeat 35,4, ja hänen koko uransa pistekeskiarvo oli 25,0.

Bryantin yhden ottelun piste-ennätys on peräti 81. NBA:n historiassa vain Wilt Chamberlain on kerännyt yksittäisessä ottelussa enemmän pisteitä.

60 pistettä viimeisessä ottelussa

Heittävän takamiehen ja pienen laitahyökkääjän paikoilla pelannut Bryant varattiin NBA:han suoraan koulusta vain 17-vuotiaana vuonna 1996. Bryantin varasi 1. kierroksen 13. vuorolla Charlotte Hornets, joka kauppasi hänet saman tien Los Angeles Lakersiin. Debytoidessaan hän oli NBA:n kaikkien aikojen nuorin pelaaja.

Bryantin ensimmäinen kausi kului pienehköillä peliminuuteilla, mutta seuraavat 19 kautta hän oli vähintään Lakersin kantavia voimia.

Bryant oli viimeisellä kaudellaan kaukana huippuvuosiensa kunnosta, mutta siitä huolimatta hän takoi uransa viimeisessä ottelussa Utah Jazzia vastaan huikeat 60 pistettä ja vei Lakersin voittoon.

– En voi uskoa, miten nopeasti 20 vuotta meni. Tämä on hullua. Olemme käyneet läpi ylä- ja alamäet. Tärkeintä on, että pysyimme koko ajan yhdessä, Bryant sanoi Los Angeles Timesin mukaan yleisölle jäähyväispelinsä päätyttyä.