Kysely: Neljännes Jokerit-faneista toivoo suosikkinsa paluuta kotimaiseen Liigaan

Neljäsosa jääkiekkoseura Jokerien kannattajista toivoo, että KHL:ssä pelaava helsinkiläisjoukkue palaisi kotimaiseen Liigaan. Tämä selvisi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemässä kyselytutkimuksessa.

Jokerien kotiyleisöstä 40 prosenttia toivoi joukkueen pysyvän KHL:ssä ja 24 prosenttia toivoi paluuta Liigaan. Runsas kolmannes eli 36 prosenttia ei osannut sanoa tai asia oli heille yhdentekevä.

Liigaan paluuta toivovista noin puolet haluaisi paluun Liigaan tapahtuvan heti ja noin puolet nykyisen KHL-sopimuksen (2017–22) päättymisen jälkeen.

– Kun huomioidaan, että aineiston keruussa hyödynnettiin Jokereiden pääsylippurekisteriä KHL-ajalta, Suomen Liigaan paluuta toivovien määrää voidaan pitää varsin suurena. Heitä, jotka ovat KHL-siirron myötä lopettaneet peleissä käymisen, ei ole tutkimuksessa tavoitettu, hankkeen vastaava tutkija Antti Laine Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta korostaa.

Pohjoismainen liiga houkuttaisi

Vastaajille esitettiin tutkimuksessa ajatus väläytellystä Pohjoismaiden yhteisestä jääkiekkoliigasta. Pohjoismaiseen liigaan suhtauduttiin myönteisemmin kuin KHL:ään tai Suomen Liigaan.

Pohjoismaisen yhteisen kiekkosarjan toteutuessa enää alle viidennes eli 18 prosenttia toivoisi Jokerien jatkavan KHL:ssä ja runsas kymmenes (13 prosenttia) palaavan takaisin Liigaan.

Yhteispohjoismaiseen liigaan siirtymistä Jokerit-faneista kannatti 38 prosenttia ja 31 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Halvat KHL-lippuhinnat jo arkipäivää

Tutkimustulokset osoittavat, että Jokerit on jakanut KHL-otteluihin paljon vapaalippuja ja myynyt lippuja edullisesti useiden SM-liigaseurojen istumapaikkalippujen hintoihin verrattuna.

Täysi-ikäisistä vastaajista vajaa kuudesosa oli maksanut lipustaan keskimäärin korkeintaan 15 euroa, noin kolmannes 16–25 euroa ja liki saman verran 26–40 euroa. Alle kymmenes täysi-ikäisistä vastaajista oli maksanut ottelulipustaan yli 40 euroa.

– Jokereille ja KHL:lle on ollut tärkeää luoda vaikutelma yleisöä kiinnostavasta tuotteesta, minkä takia lippuja on jaettu ilmaiseksi ja myyty edullisesti. Näin on saatu melko hyvin väkeä ja myös uusia katsojia kotiareenan lehtereille, tutkimushankkeessa maisterin tutkielman laatinut Annastiina Hemmi kertoo.

Normaalihintainen lippu Jokerien KHL-otteluiden parhaille tavallisille katsomopaikoille maksaa vastustajasta ja viikonpäivästä riippuen 39–65 euroa.

Kyselyyn vastasi 1 657 henkilöä.