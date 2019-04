Kyyjärven liigaunelma murskaksi – Elämä jatkuu ja työt jatkuvat maanantaina, muistutti seuran päävalmentaja ja puuhamies Hannu Kalliojärvi

Lähellä. Niin kiusallisen lähellä oli se, että Kyyjärven Kyky, noin 1 300 asukkaan kylän lippulaiva, olisi purjehtinut lentopallon Mestaruusliigan satamaan. Mutta ei, Karelian Hurmos löysi ratkaisevassa karsintaottelussa hurmoksen, jonka pysäyttämiseen Kyky-Betset ei löytänyt keinoja. Hurmos vei pisteet lukemin 3–1 (24–26, 25–12, 25–14, 25–20). Näin Hurmos kiilasi karsintasarjassa kyyjärveläisten edelle ja sarjan päättävästä Hurmoksen ja Ducksin ottelusta tuli merkityksetön.

– Tämän lähemmäksi nousua ei oikeastaan pelaamalla voi päästä. Oikeastaan jossiteltavaa jäi kotiottelussa Ducksia vastaan. Ducks olisi ollut kaadettavissa. Mutta tosi lähellä nyt oltiin, KyKy-luotsi Hannu Kalliojärvi mietti.

– Mutta saappaat jalassa kaaduttiin tänäänkin kaaduttiin. Kotijoukkue oli tosi hyvä. Eka erässä jaksettiin vääntää, mutta toisessa tuli tyrmäys. Ei meillä nyt eväät riittäneet, Kalliojärvi myönsi rehdisti.

Liigaunelman mureneminen oli luonnollisesti vuosikausia Kyyjärven lentopalloa pyörittäneelle Kalliojärvelle kova paikka, mutta liian kauan Kalliojärvi ei aio pettymystä märehtiä.

– Elämä jatkuu ja työt jatkuvat maanantaina. Ei lentopallo Kyyjärvellä tähän lopu.

Vaikka viimeisessä pelissä tuli tappio ja Kyky jäi karsintasarjassa nuolemaan näppejään, on syytä muistaa, että jo karsintasarjaan tunkeutuminen oli kyyjärveläisiltä kova temppu. Kyky venyi huikeasti jo Ykkössarjan pudotuspeleissä, sillä talvikaudella joukkue ei näyttänyt yhtään nousijakanditaatilta.

– Lataus nousi askel askeleelta hienosti pudotuspelien aikana. Opittiin kauden aikana taas tuntemaan toisemme. Meillähän on porukka levällään, ja useimmilla viikolla tärkein harjoitus on runkosarjan peli.

– Jos oltaisiin noustu, seuran toimintatapaa olisi pitänyt muuttaa ja harjoittelua lisättävä huomattavasti. Mutta on meillä sillä tavalla tulevaisuutta, että ringissä on viisi A-ikäistä kaveria. Sellaisia, joita suurempi yleisö ei vielä tunne lainkaan, Kalliojärvi muistutti.

Pelaamalla Kyky ei nousua saavuttanut, mutta suomalaisessa palloilumaailmassa voi tapahtua vielä paljon ennen kuin ensi kauden liigajoukkueet on lyöty lukkoon. Huhuja seurojen talousvaikeuksista on riittänyt, ja on siis täysin mahdollista, että kyyjärveläisille vielä tarjotaan liigapaikkaa.

– Meillä on ainakin pörssi kunnossa ja se on kova suoritus nykypäivänä. Liiton suunnasta meille on aiemmin vähän käännetty selkää, mutta aika näyttää, mitä tapahtuu, jos liigaa tarvitsee täydentää, Kalliojärvi pohti.

Kyky teki jo ennen liigakarsintoja periaatepäätöksen, että se on valmis liigapeleihin.

– Kyllä me se kortti katsotaan. Tässä on kuitenkin yritysmaailma ja kunta seuran tukena. Olen aina sanonut, että kolmion Kokkola, Vammala ja Kuopio keskelle mahtuisi hyvin liigapaikkakunta. Ja Kuortanekin on lähellä, joten lukiota käyville liigajoukkueesta olisi etua, Kalliojärvi muistutti.

– Mutta katsotaan mitä tapahtuu. Lentopalloliitossa on tapahtunut aika paljon muutoksia viime aikoina, joten siellä on paljon asioita puitavana. Uskoisin, että äitienpäivän aikoihin olemme viisaampia.