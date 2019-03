Kyyjärvi on jälleen selkä seinää vasten – Liigakarsinnat vaativat supersunnuntain

Kyyjärven Kyvyn ensimmäinen välieräottelu Rantaperkiön Iskua vastaan alkoi lupaavasti, mutta mureni loppua kohden. Lopulta erin 1–3 (25–20, 24–26, 23–25, 17–25) Iskulle kääntynyt peli sekä harmitti että antoi toivoa kyyjärveläisille. Paikka liigakarsinnoissa on joka tapauksessa hieman suuremman vaivan takana.

– Se oli hyvin pienestä kiinni. Isku puolusti hyökkäyksemme hyvin. Annoimme omilla syöttövirheillämme pisteitä niin, ettei kaverin tarvinnut tehdä mitään, Kyky-valmentaja Hannu Kalliojärvi tiivistää.

Joukkueidensa parhaina palkittiin Kyvyn 13 pistettä lyönyt Aivars Petrusevics ja Iskun 20 pistettä tehnyt Einari Koivisto.

Välieräsarjan toinen ja ratkaiseva ottelu pelataan sunnuntaina Tampereella. Kalliojärvi toivoo, että Kyky onnistuu toistamaan puolivälierätemppunsa. Silloin se avausottelun tappiosta huolimatta voitti toisen osaottelun ja ottelusarjan ratkaisseen lisäerän Lempäälän Kisaa vastaan.

– Nyt on paineet kotijoukkueella. Meillä on täydet saumat huomenna, koska yleispelaajaosastomme on parempi tai ainakin napsun leveämpi.