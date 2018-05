Lämpöaalto helli Mikkelin Toto65-tuloslistaa

Mikkelin sunnuntaiset 65-ravit hellivät kevään ensimmäisellä lämpöaallollaan niin yleisöä kuin hevosiakin. Hyväkuntoisella kaviouralla nähtiin läpi ravien hienoja voittoaikoja sekä parantuneita ennätyksiä.

Toto65-lähtöjen avauskohteessa Juliette Lax laukkasi alussa innokkuuttaan ja ehti jo säikäyttää ohjastajansa Antti Teivaisen. Laukan setvittyään tamma voitti lopulta kuitenkin varmasti. Toisessa kohteessa Pekka Korven naruttelema sekä valmentama ja kymmenhenkisen porukan omistama Contro Vento johti lähtöään alusta loppuun asti.

Papa Corleone sai niinikään vetää lähtöä lähdöstä maaliin ja korvatkin jäivät hevosella vielä avaamatta. ”Kengättömyys auttaa isoa ja ahdasliikkeistä hevosta todella paljon”, valmentaja Christa Packalen jutteli lähdön jälkeen. ”Helppo voitto”, vahvisti ohjastaja Hannu Torvinen.

Sir Robert voittoon takarivin asetelmista

Pronssidivisioonassa nähtiin tiukka kirikamppailu, jossa niukasti vahvemmaksi osoittautui Sami Vehviläisen ohjastama Sir Robert ennen Ville Tonttilan Scarlet Darbania. Sir Robertin voitto takarivin asetelmista tuli pelaajille yllätyksenä ja se aiheutti ennakkoon hieman mietteitä myös kuskille. Sir Robertilta riisuttiin kilpailuun kuitenkin ensimmäistä kertaa kengät ja myös juoksunkulku osoittautui hevoselle suosiolliseksi.

Kylmäveristen Tähtidivisioonassa loppukaarteessa oli Terho Rautiaisen vuoro tuntea makea vesi suussaan. Rautiaisen valmentama, Ari Moilasen ohjastama Kukan Tutu halkoi tuulta keulassa ja Rautiainen matkusti Ekosanin kyydissä tämän takana. Maalisuoran auettua Ekosan sai kiriväylät johtavan takaa ja nousi voittotaistoon sekä pusersi ohi hyvin lopettaneen Callexin.

Myös St Michel -katselmuksessa juhlittiin keulavoittajaa kun koko matkan keulassa porukan tahtia määrännyt Antti Ojanperän Boys Going In tuli rehdisti loppuun asti. Loppuvuodesta Suomeen muuttanut Boys Going In on parantanut valmentajan mukaan otteitaan koko ajan, eikä voittokaan tullut Ojanperälle yllätyksenä.