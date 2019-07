Länsi voittoon nuoren lyöjähirmun johdolla – Ruuska takoi 2+8

Miesten pesäpallon 85. Itä–Länsi-ottelu päättyi Seinäjoella Lännen joukkueen juhliin, kun Itä kaatui supervuoroparissa 2–1 (11–0, 4–7, 2–1). Itä kuitenkin johtaa kaikkien aikojen voittotilastoa 38–37.

Ottelun sankari oli 18-vuotias Vimpelin Vedon tähtijokeri Perttu Ruuska, joka teki miesten Itä–Lännen yhden ottelun lyönti- ja piste-ennätyksen, kun nuorukainen latoi tehot 2+8 ja kirmasi kotipesään kolme kertaa.

Jo uransa kolmatta miesten arvo-ottelua pelanneen Ruuskan kehuminen ei meinannut loppua ottelun jälkeen.

– Perttu on täysin poikkeuksellinen lyöjä. Hänellä on taitoa lyödä palloa, ja miehen osumatarkkuus on uskomaton. Kaiken lisäksi hän lyö palloa todella kovaa noin nuoreksi mieheksi, ylisti Idän pelinjohtaja Jani Komulainen.

– Enää ei todennäköisesti tule toista näin hyvää 18-vuotiasta pelaajaa, mutta mikä parasta, hänellä on vielä varaa kehittyä, sanoi puolestaan Lännen pelinjohtaja ja Ruuskaa Vimpelissä luotsaava Markku Hylkiälä.

Ruuska johdatti ensimmäisellä jaksolla joukkueensa todelliseen dominointiin, kun Länsi latoi taululle 11 juoksua. Ruuska alusti seitsemän ensimmäistä juoksua.

Ensimmäisessä vuoroparissa Ruuska löysi kakkos-kolmostilanteessa tilaa kolmosjatkeelta ja löi kunnarin. Toisessa parissa ihmenuorukainen purki ajolähtötilanteen kunnarilla. Tällä kertaa tilaa löytyi keskeltä Idän kopparien välistä.

Siihen katkesikin Idän selkäranka: Patrik Vartama, Henri Puputti, Elmeri Lieto ja Teemu Nikkanen löivät vielä juoksun mieheen, ja länsisuomalaiset pääsivät kolmanteen vuoropariin 11 juoksun karkumatkalla.

Lyöjämöröt toivat voiton

Itä paransi toisella jaksolla niin sisä- kuin ulkopelissä, ja se paineli jaksovoittoon vahvan kolmannen vuoronsa turvin. Sami Partanen ja Juha Puhtimäki löivät vuoron aikana kaksi juoksua sekä Roope Korhonen, Matti Latvala ja Antti Hartikainen yhden mieheen.

Seitsemän juoksun vuoropari riitti viemään itäsuomalaiset jaksovoittoon ja venyttämään pelin supervuoropariin, jossa esiin nousi vähemmän yllättäen Ruuska. Itä aloitti vuoron ja teki yhden juoksun, mutta Ruuska tasoitti ottelun ja petasi Lännelle voiton avaimet.

Viimeisen ja ratkaisevan lyönnin esitti Seinäjoen JymyJussien Jukka-Pekka Vainionpää, jonka keskelle suuntautunut lyönti auttoi Olli Heikkalan kotiin.

– Kaksi lyöjämörköä asialle ja voitto kotiin, Hylkiälä kertasi supervuoroa.

Ruuska muistutti, että Lännen voitto oli etenkin hyvän joukkuepelin summa.

– Tänään oli sattumoisin hyvä päivä minulta. Kerrankin näin arvo-ottelussa! Me pelasimme koko joukkueena hyvin. Ensimmäisellä jaksolla jopa täydellisesti – niin sisällä kuin ulkona, illan tähti tuumasi.