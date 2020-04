La Ligan puheenjohtaja optimistisena – kausi saattaa jatkua jo toukokuun lopulla

Espanjan jalkapallon pääsarja La Liga saattaa jatkua jo toukokuussa, mikäli uskominen on liigan puheenjohtajaa Javier Tebasta. Tebas kertoi tiistaina myös, että espanjalaisseurat voivat menettää yhteensä lähes miljardi euroa, jos kautta ei saada pelattua loppuun.

– (Euroopan jalkapalloliitto) Uefan kanssa tarkastelemamme skenaariot siitä, milloin kautta voidaan jatkaa, ovat aloittaminen toukokuun 29. päivänä, kesäkuun 6.–7. päivinä tai kesäkuun 28. päivänä, Tebas sanoi.

– Emme seuraa vain, mitä Espanjassa tapahtuu. Tavoitteena on saada kaikkien Euroopan liigojen kalenterit nivottua yhteen, jotta kaikki kilpailut voidaan päättää yhdessä.

Tebas korosti, että joukkueiden harjoitukset eivät kuitenkaan voi jatkua ennen kuin Espanjan poikkeustila on ohi. Tällä hetkellä poikkeustila on voimassa huhtikuun 26. päivään asti.

Puheenjohtajan mukaan kauden peruminen ei ole vaihtoehto massiivisten talousmenetysten takia.

– Puhutaan miljardin euron tappiosta, jos emme pelaa kautta loppuun, 300 miljoonasta euron tappiosta, jos pelaamme ilman yleisöä ja 150 miljoonan euron tappiosta, jos ottelut pelataan kannattajien edessä, Tebas puntaroi.

Koronavirukseen on kuollut Espanjassa liki 14 000 ihmistä.

MLB:n kerrottiin harkitsevan pelien viemistä Arizonan tyhjille stadioneille - baseball-liiga kiisti suunnitelman

Pohjois-Amerikan baseballin ylin ammattilaissarja MLB ja sen pelaajayhdistys tähtäävät kauden aloittamiseen jo toukokuussa Arizonassa, amerikkalaismedia ESPN kertoi tiistaina. Kausi aloitettaisiin Arizonassa useilla eri stadioneilla, ilman yleisöä.

ESPN:n lähteiden mukaan Yhdysvaltojen terveysviranomaiset ovat antaneet tukensa sille, että kaikki 30 joukkuetta voisivat aloittaa kautensa Arizonassa turvallisesti koronaviruspandemiasta huolimatta.

Suunnitelman mukaan joukkueet pelaisivat tyhjillä ulkostadioneilla Phoenixin alueella. Tarkoituksena on, että pelaajat, valmentajat ja muu henkilökunta olisivat eristyksissä hotelleissaan, lukuun ottamatta matkustamista otteluihin ja niistä takaisin.

MLB kertoi tiistaina tiedotteessaan, että se ei ole tehnyt yksityiskohtaista suunnitelmaa Arizonassa pelaamisesta.

– MLB on aktiivisesti harkinnut useita varautumissuunnitelmia, jotka mahdollistaisivat pelaamisen heti, kun julkinen terveystilanne on parantunut siihen pisteeseen, että se on turvallista, liiga painotti.

– Vaikka olemme keskustelleet ideasta pelata otteluita yhdessä paikassa mahdollisena vaihtoehtona, emme ole päättäneet siitä tai laatineet yksityiskohtaista suunnitelmaa.

Alun perin MLB:n runkosarjan piti alkaa 26. maaliskuuta. Jokainen joukkue pelaa runkosarjassa 162 ottelua.

Formulatalli Mercedes vastasi hallituksen pyyntöön

Formula ykkösten huipputalli Mercedes aloittaa tällä viikolla hengityslaitteiden toimittamisen Britannian terveydenhuoltojärjestelmälle taisteluun koronavirusta vastaan.

Britannian hallitus tilasi aiemmin Mercedekseltä 10 000 CPAP-hengityslaitetta. Mercedeksen teknologiakeskuksessa Brixworthissa laitteita on tehty jopa tuhat kappaletta päivässä.

– Projektin julkistamisen jälkeen olemme saaneet uskomattoman määrän kyselyjä CPAP-laitteista ympäri maailmaa, Mercedeksen moottorivalmistuksesta vastaava toimitusjohtaja Andy Cowell sanoi.

Hengityslaitteet on tehty yhteistyössä University College London -yliopiston kanssa. Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan rehtori David Lomas ylisti hanketta ja sanoi laitteiden tarjoavan elintärkeää tukea NHS:lle.

– On ilmiömäinen saavutus, että laitteet saapuvat sairaaloihin vain kaksi viikkoa sen jälkeen, kun ensimmäinen prototyyppi. Tämä näyttää, mitä voidaan tehdä, kun yliopistot, sairaalat ja teollisuus puhaltavat yhteen hiileen valtakunnan hyväksi, Lomas kiitteli.